Flammen bedrohen Wohnhaus: Feuerwehr muss brennendes Carport löschen
Ratingen - Im Ratinger Stadtteil Lintdorf hat in den frühen Morgenstunden des heutigen Samstags ein Carport lichterloh gebrannt.
Der Feuerwehr zufolge hat sich die dramatische Szenerie gegen 3.21 Uhr in der Rilkestraße abgespielt.
Noch während der Anfahrt der Rettungskräfte sei die Gefahrenstufe erhöht worden, weil die Flammen auf ein Wohnhaus überzugreifen drohten.
Passiert ist das aufgrund des schnellen Eingreifens zweier Löschtrupps aber nicht. Auch eine Drehleiter kam zum Einsatz, um den Dachstuhl des Hauses auf mögliche Brandausbreitung und versteckte Glutnester zu kontrollieren.
Verletzt wurde bei dem dramatischen Einsatz niemand, nur das Carport war im Anschluss dahin. Über die Hintergründe des Brands ist bislang noch nichts bekannt.
Über den entstandenen Sachschaden konnte die Feuerwehr bislang ebenfalls noch nichts mitteilen.
Titelfoto: Feuerwehr Ratingen