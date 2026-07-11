Flammen bedrohen Wohnhaus: Feuerwehr muss brennendes Carport löschen

Ratingen - Im Ratinger Stadtteil Lintdorf hat in den frühen Morgenstunden des heutigen Samstags ein Carport lichterloh gebrannt.

Das Carport in Ratingen wurde bei dem Inferno völlig zerstört. © Feuerwehr Ratingen

Der Feuerwehr zufolge hat sich die dramatische Szenerie gegen 3.21 Uhr in der Rilkestraße abgespielt.

Noch während der Anfahrt der Rettungskräfte sei die Gefahrenstufe erhöht worden, weil die Flammen auf ein Wohnhaus überzugreifen drohten.

Passiert ist das aufgrund des schnellen Eingreifens zweier Löschtrupps aber nicht. Auch eine Drehleiter kam zum Einsatz, um den Dachstuhl des Hauses auf mögliche Brandausbreitung und versteckte Glutnester zu kontrollieren.