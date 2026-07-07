07.07.2026 22:14 Waldbrand in Wahner Heide: Feuerwehr gibt Entwarnung

Nach einem stundenlangen Löscheinsatz infolge eines Waldbrands in der Wahner Heide konnte die Rösrather Feuerwehr am Dienstag Entwarnung geben.

Nach einem stundenlangen Einsatz in der Wahner Heide konnte die Rösrather Feuerwehr am Dienstag Entwarnung geben. Eine Gefahr für die Bevölkerung und den Betrieb des Kölner Flughafens habe zu keiner Zeit bestanden, teilen die Brandbekämpfer mit. Insgesamt seien bis zu 200 Einsatzkräfte vor Ort gewesen. Neben der Feuerwehr Rösrath unterstützten zahlreiche Einheiten aus dem Rhein-Berg-Kreis sowie die Feuerwehren aus Overath, Kürten, Burscheid, Odenthal und Leichlingen.

Erstmeldung vom 7. Juli, 9.12 Uhr: Feuerwehr kämpft weiter gegen die Flammen

Von Nina Gross Rösrath - Nach einer Unterbrechung der Löscharbeiten in der Nacht geht der Einsatz der Feuerwehr bei einem Waldbrand in der Wahner Heide östlich von Köln weiter.

Die Löscharbeiten in einem Waldgebiet der Wahner Heide wurden am Dienstagmorgen fortgesetzt. © DPA Wie ein Sprecher der Feuerwehr Rösrath mitteilte, breiteten sich die Flammen über Nacht nicht weiter aus. Das Feuer war am Montag nahe der Stadt Rösrath aus bislang unbekannter Ursache ausgebrochen. Laut dem Sprecher starteten die Einsatzkräfte gegen 6 Uhr erneut mit der Brandbekämpfung. Über Nacht waren die Löscharbeiten zunächst unterbrochen worden: Ein Hubschrauber war laut Feuerwehr wegen der Dunkelheit nicht mehr zum Einsatz gekommen. Zudem besteht weiterhin der Verdacht, dass im Boden des früheren militärischen Übungsgeländes gefährliche Munitionsreste und Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg verborgen liegen, die explodieren könnten. Köln Feuerwehreinsatz Lagerhalle mutwillig in Brand gesetzt: Massive Rauchwolke über Köln Um die Feuerwehrleute zu schützen, betreten diese den Angaben zufolge auch am Morgen das Brandgebiet nicht.

Stattdessen greift die Feuerwehr nach eigenen Angaben als Löschmittel auf einen sogenannten Kreisregner zurück. "Dieser kann 1.000 Liter Wasser pro Minute abgeben", erklärte der Sprecher. Der Einsatz soll noch bis zum Nachmittag andauern. Es gebe weiterhin zahlreiche Glutnester, derzeit werde eine Wasserversorgung aufgebaut.

Flughafen Köln-Bonn nicht betroffen