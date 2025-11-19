Großeinsatz in Hürth: 27 Menschen aus verrauchtem Wohnhaus geholt

Köln - Ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Hürth bei Köln löste am Mittwochnachmittag einen Großeinsatz aus, bei dem ganze 27 Menschen gerettet werden mussten.

Die Feuerwehr rettete 27 Menschen aus dem verqualmten Wohnhaus. © Daniel Evers

Kurz vor 17 Uhr soll der Brand in der Garage unter dem Haus an der Kölnstraße ausgebrochen sein.

Der schwarze Rauch habe sich sofort wie eine dunkle Wand durch das Treppenhaus geschoben, wie der Kölner Stadtanzeiger berichtet. Dadurch habe es für die Bewohner keine Chance mehr gegeben, normal rauszukommen.

Ein paar Leute haben es offenbar noch selbst ins Freie geschafft. Andere dagegen saßen in ihren Wohnungen fest und konnten weder vor noch zurück.

Die Feuerwehr befreite die restlichen 27 Bewohnerinnen und Bewohner aus den verqualmten Räumen.