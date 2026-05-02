Feuer in Kölner Idylle: Feuerwehr muss blitzschnell nach Dellbrück

Köln - Die Feuerwehr hat am Freitagabend einen Brand in der Dellbrücker Heide im Stadtteil Dellbrück löschen müssen.

Der Feuerwehr zufolge seien 2000 Quadratmeter in der Dellbrücker Heide verbrannt. © Daniel Evers

Den offiziellen Angaben der Einsatzkräfte zufolge sei aufgrund von tagelanger Trockenheit Unterholz in Brand geraten.

Demnach seien dem Feuer insgesamt 2000 Quadratmeter in der idyllischen Landschaft zum Opfer gefallen.