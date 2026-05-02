Feuer in Kölner Idylle: Feuerwehr muss blitzschnell nach Dellbrück
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Köln - Die Feuerwehr hat am Freitagabend einen Brand in der Dellbrücker Heide im Stadtteil Dellbrück löschen müssen.
Den offiziellen Angaben der Einsatzkräfte zufolge sei aufgrund von tagelanger Trockenheit Unterholz in Brand geraten.
Demnach seien dem Feuer insgesamt 2000 Quadratmeter in der idyllischen Landschaft zum Opfer gefallen.
Mehr als 60 Feuerwehrleute hatten zwischen 19 Uhr und 21.15 Uhr gegen die Flammen gekämpft und diese am Ende komplett löschen können. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.
Die genaue Brandursache ist noch nicht bekannt.
Titelfoto: Daniel Evers