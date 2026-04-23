Flammen in Kölner Mehrfamilienhaus: Eine Person schwer verletzt

Köln - Bei einem Wohnhausbrand in Köln -Longerich ist ein Mensch schwer verletzt worden.

Die Feuerwehr rettete die schwer verletzte Person aus dem brennenden Gebäude. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Wie die Feuerwehr mitteilte, brach das Feuer am Mittwochabend im Erdgeschoss eines dreistöckigen Wohnhauses aus.

Einsatzkräfte retteten eine zunächst vermisste Person aus dem Gebäude. Sie wurde anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.