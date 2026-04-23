Flammen in Kölner Mehrfamilienhaus: Eine Person schwer verletzt
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Von Paul Schiffgens
Köln - Bei einem Wohnhausbrand in Köln-Longerich ist ein Mensch schwer verletzt worden.
Wie die Feuerwehr mitteilte, brach das Feuer am Mittwochabend im Erdgeschoss eines dreistöckigen Wohnhauses aus.
Einsatzkräfte retteten eine zunächst vermisste Person aus dem Gebäude. Sie wurde anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.
Durch die Löschmaßnahmen sei ein Ausbreiten des Feuers verhindert worden, hieß es. Die Wohnung sei allerdings nicht mehr bewohnbar.
Die Brandursache war zunächst unklar.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa