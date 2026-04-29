Kölner Dom komplett geräumt! Feuerwehr bricht Einsatz ab

Köln - Mitten im Kölner Dom hat es am Mittwochnachmittag einen Großeinsatz der Feuerwehr gegeben.

Feuerwehrkräfte und Domschweizer haben im Inneren des Kölner Doms die Lage und das Vorgehen besprochen. © Daniel Evers

Wie TAG24 von einem Feuerwehrsprecher erfahren hat, seien die Rettungskräfte gegen 14 Uhr von Domschweizer über einen undefinierbaren Nach-Brand-Geruch im Südturm aufmerksam gemacht worden.

Innerhalb kürzester Zeit hatten sich 70 Einsatzkräfte rund um den Dom und im Inneren versammelt, um dem Geruch auf die Spur zu gehen.

"Das ist ein Geruch, der da definitiv nicht hingehört", teilte der Sprecher mit. Nach rund einer Stunde ist der Einsatz allerdings abgebrochen worden - die Domverwaltung hat übernommen.

In der Zwischenzeit wurde der Dom geräumt. Verletzte gibt es laut offizieller Aussage nicht.