Kölner Dom komplett geräumt! Feuerwehr bricht Einsatz ab
Köln - Mitten im Kölner Dom hat es am Mittwochnachmittag einen Großeinsatz der Feuerwehr gegeben.
Wie TAG24 von einem Feuerwehrsprecher erfahren hat, seien die Rettungskräfte gegen 14 Uhr von Domschweizer über einen undefinierbaren Nach-Brand-Geruch im Südturm aufmerksam gemacht worden.
Innerhalb kürzester Zeit hatten sich 70 Einsatzkräfte rund um den Dom und im Inneren versammelt, um dem Geruch auf die Spur zu gehen.
"Das ist ein Geruch, der da definitiv nicht hingehört", teilte der Sprecher mit. Nach rund einer Stunde ist der Einsatz allerdings abgebrochen worden - die Domverwaltung hat übernommen.
In der Zwischenzeit wurde der Dom geräumt. Verletzte gibt es laut offizieller Aussage nicht.
Sowohl im Inneren als auch außen war die Feuerwehr mit Drohnen im Einsatz. Rauch- oder Brandentwicklung hatten die Feuerwehrleute bei ihrem Einsatz nicht erkunden können.
Erstmeldung vom 29. April, 15.01 Uhr, aktualisiert um 15.56 Uhr
Titelfoto: Henning Kaiser/dpa