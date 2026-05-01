Taxi in Vollbrand: Dreiste Gaffer machen Feuer-Selfie

Troisdorf - In Troisdorf (Rhein-Sieg-Kreis, NRW ) ist es am Donnerstagnachmittag zu einem ausgedehnten Brand eines Taxis gekommen. Etliche Gaffer behinderten die Löscharbeiten der Feuerwehr .

Die Feuerwehr war mit starken Kräften vor Ort, um den brennenden Wagen zu löschen. © Markus Böhm/NRWNews24

Nach TAG24-Informationen hielten sich die Schaulustigen in unmittelbarer Nähe zur Einsatzstelle auf, um auf eigene Faust Fotos und Videos zu knipsen.

Teilweise sollen sie sich dabei einem Reporter vor Ort zufolge respektlos gegenüber den Einsatzkräften gezeigt und die Maßnahmen behindert haben.

Einige hätten in diesem Zusammenhang sogar die zuvor eingerichteten Absperrungen rund um die Unglücksstelle missachtet.

Besonders dreist zeigte sich derweil ein Pärchen: Die beiden Gaffer seien eigenen Angaben zufolge eigentlich auf dem Weg ins nahe gelegene Köln gewesen, hätten das brennende Auto aber als passende Gelegenheit gesehen, ein ganz besonderes Selfie zu schießen.