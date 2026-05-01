Taxi in Vollbrand: Dreiste Gaffer machen Feuer-Selfie
Troisdorf - In Troisdorf (Rhein-Sieg-Kreis, NRW) ist es am Donnerstagnachmittag zu einem ausgedehnten Brand eines Taxis gekommen. Etliche Gaffer behinderten die Löscharbeiten der Feuerwehr.
Nach TAG24-Informationen hielten sich die Schaulustigen in unmittelbarer Nähe zur Einsatzstelle auf, um auf eigene Faust Fotos und Videos zu knipsen.
Teilweise sollen sie sich dabei einem Reporter vor Ort zufolge respektlos gegenüber den Einsatzkräften gezeigt und die Maßnahmen behindert haben.
Einige hätten in diesem Zusammenhang sogar die zuvor eingerichteten Absperrungen rund um die Unglücksstelle missachtet.
Besonders dreist zeigte sich derweil ein Pärchen: Die beiden Gaffer seien eigenen Angaben zufolge eigentlich auf dem Weg ins nahe gelegene Köln gewesen, hätten das brennende Auto aber als passende Gelegenheit gesehen, ein ganz besonderes Selfie zu schießen.
Technischer Defekt wohl Auslöser von Taxibrand
Gegen 16.10 Uhr war das Taxi, das auf dem Theodor-Heuss-Ring in Richtung Troisdorfer Bahnhof unterwegs war, in Brand geraten. Ursache dafür war vermutlich ein technischer Defekt. Als der Fahrer (36) bemerkte, dass aus dem Motorraum des Wagens Qualm aufstieg, verließ er das Auto, brachte sich in Sicherheit und alarmierte die Feuerwehr. Kurz darauf stand das Taxi bereits in Vollbrand. Der Mann blieb unverletzt.
Nach Eintreffen am Einsatzort leitete die Brandbekämpfer umgehend Löschmaßnahmen ein. Dafür nutzten sie unter anderem auch Löschschaum. Das Auto war allerdings nicht mehr zu retten - es brannte vollständig aus und musste abgeschleppt werden.
Titelfoto: Markus Böhm/NRWNews24