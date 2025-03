26.03.2025 06:37 Feuer in Kölner Mehrfamilienhaus: Bewohner springt aus dem 2. Stock, mehrere Verletzte

Dramatische Szenen in Köln-Gremberg: Dort stand am Dienstagabend eine Wohnung in Flammen. Es gibt mehrere Verletzte, unter ihnen auch ein Feuerwehrmann.

Von Frederick Rook

Köln - Dramatische Szenen im Stadtteil Humboldt-Gremberg: Dort stand am Dienstagabend eine Wohnung in Flammen. Es gibt mehrere Verletzte, unter ihnen befindet sich auch ein Feuerwehrmann. Bei einem Wohnungsbrand in Köln-Gremberg-Humboldt wurden am Dienstagabend mehrere Menschen verletzt. (Symbolbild) © Matthias Bein/dpa Wie die Feuerwehr mitteilte, war der Brand gegen 22 Uhr im zweiten Stock eines Mehrparteienhauses in der Wattstraße ausgebrochen. Doch schon bei der Anfahrt gab es erhebliche Probleme. Ein Falschparker machte den Einsatzkräften zu schaffen und verzögerte das Eingreifen. Dabei war zu diesem Zeitpunkt schon klar, dass jede Sekunde zählen würde, denn das Meldestichwort lautete: "Menschenleben in Gefahr". Vor Ort trafen Einsatzleiterin Daniela Gartner und ihr Team dann auf eine Person, die sich innerhalb der Brandwohnung hektisch bemerkbar machte. Da die Drehleiter noch nicht bereit war, stellte die Feuerwehr ein Luftpolster vor dem Gebäude auf. Köln Feuerwehreinsatz Feuerwehr findet Leiche nach Brand, dann machen Kräfte plötzlich nächsten traurigen Fund Der Bewohner rettete sich mit einem Sprung aus der zweiten Etage. Anschließend brachten ihn die Rettungskräfte schwer verletzt in ein Krankenhaus. Zwei weitere Bewohner mussten ebenfalls durch die Einsatzkräfte aus dem Haus geholt werden: einer über die Drehleiter, der andere über das Treppenhaus. Beide wurden leicht verletzt. Auch sie landeten in einer Klinik. Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen Ein Feuerwehrmann soll sich bei dem Einsatz zudem leicht an der Hand verletzt haben. Er musste vor Ort ebenfalls medizinisch versorgt werden. Nach Einschätzung der Einsatzleiterin ist das komplette Gebäude nach dem Feuer erst einmal unbewohnbar. Kurz vor Mitternacht wurde die Wohnung dann an die Polizei übergeben. Die Sicherheitsbehörde versucht nun, die Brandursache zu ermitteln.

