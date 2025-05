09.05.2025 11:14 Feuer in Kölner Parkhaus: Feuerwehr und Notarzt rauschen Richtung Neumarkt

Feuer in Kölner Parkhaus! In der Nähe vom Neumarkt soll es am Freitagvormittag zu einem Feuer gekommen sein.

Von Maurice Hossinger

Köln - In einem Kölner Parkhaus nahe dem Neumarkt ist es am Freitagvormittag zu einem Feuer gekommen. Hinweise auf verletzte Personen gäbe es aktuell nicht. Nachdem es in einem Parkhaus nahe dem Neumarkt zu einem Feuer gekommen ist, hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) © 123RF/madrabothair Den Angaben der Feuerwehr zufolge soll ein Transporter im ersten Obergeschoss gegen 9.50 Uhr in Brand geraten sein. Aufgrund der unklaren Situation habe man zwischenzeitlich die Alarmstufe erhöht. Verletzte Personen gibt es den Aussagen einer Feuerwehrsprecherin nicht. Noch ist unklar, wie das Fahrzeug in Brand geraten war. Nachdem am Morgen zahlreiche Rettungswagen zum Parkhaus geeilt waren, haben sich in der Zwischenzeit einige von ihnen wieder vom Einsatzort entfernt. Das Feuer konnte gegen 10.25 Uhr gelöscht werden. Ermittlungen der Polizei sollen nun sämtliche Hintergründe klären.

