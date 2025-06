14.06.2025 07:58 Brand im achten Stock: Kölner Feuerwehr rückt zu Großeinsatz nach Ehrenfeld aus

In Köln-Ehrenfeld ist es am Freitagabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. Es hatte im achten Stock eines Hauses in der Stollberger Straße gebrannt.

Von Jonas Reihl

Köln - In Köln-Ehrenfeld ist es am Freitagabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. Es hatte im achten Stock eines Wohnhauses in der Stollberger Straße gebrannt.

Feuerwehr erhöht Warnstufe auf Menschenrettung

34 Wohnungen durchsucht, keine Verletzten gefunden

Feuer schnell gelöscht, acht Wohnungen unbewohnbar

Mit einem Großaufgebot rückte die Kölner Feuerwehr am Freitagabend zu dem Mehrfamilienhaus in Ehrenfeld aus. © Daniel Evers Wie die Feuerwehr berichtet, sei der Einsatz gegen 20.40 Uhr ausgelöst worden, nachdem mehrere Anrufer eine starke Rauchentwicklung aus dem Gebäude gemeldet hatten. Weil dabei auch geschildert wurde, dass sich eine Person im stark verrauchten Bereich aufhalten würde, erhöhte die Leitstelle die Warnstufe umgehend auf "Feuer mit Menschenrettung". Als die Kameradinnen und Kameraden wenige Minuten später am Einsatzort eintrafen, begannen sie unverzüglich mit der Durchsuchung von insgesamt 34 Wohnungen. Der Brandrauch hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits im achten Stockwerk ausgebreitet und drang über die Flure bis ins siebte Obergeschoss vor. Köln Feuerwehreinsatz Streifenfahrt wird zum Feuerdrama: Mutter und Baby vor Flammen gerettet "Glücklicherweise hatten sich die ersten Meldungen über einen betroffenen Menschen in der Brandwohnung nicht bestätigt. Es wurden keine Personen verletzt", berichtet die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte durchsuchten insgesamt 34 Wohnungen nach Menschen in Gefahr. © Daniel Evers Kölner Feuerwehr mit Großaufgebot vor Ort Das Feuer selbst konnte schnell gelöscht werden. Abschließend leiteten die Einsatzkräfte aufwändige Lüftungsmaßnahmen ein. Acht Wohnungen sind dennoch unbewohnbar - alle betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner kamen für die Nacht bei Angehörigen oder Bekannten unter. Nach etwa zwei Stunden konnten Feuerwehr und Rettungsdienst den Einsatz beenden. Insgesamt waren 75 Kräfte und 25 Fahrzeuge vor Ort.

Titelfoto: Daniel Evers