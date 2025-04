12.04.2025 07:24 Feuer und starke Rauchentwicklung am Hauptbahnhof in Köln - 43 Kräfte vor Ort im Einsatz

Am Freitagabend kam es am Hauptbahnhof in Köln zu einem größeren Einsatz der örtlichen Feuerwehr. Vor allem die Gleise zehn und elf waren betroffen.

Von Frederick Rook

Köln - Am Freitagabend kam es am Hauptbahnhof in Köln zu einem größeren Einsatz der örtlichen Feuerwehr. Um den Brand effektiv zu löschen, musste die mobile Müllpresse mit einem speziellen Fahrzeug der Feuerwehr ins Freie gezogen werden. © WupperVideo/Daniel Evers Wie die Brandbekämpfer in einer offiziellen Mitteilung bekannt gaben, wurde die Leitstelle gegen 18.59 Uhr durch die Brandmeldeanlage des zentralen Bahnhofs am Dom über ein Feuer in Kenntnis gesetzt. Umgehend entsandte die Kölner Feuerwehr zwei Löschzüge sowie der Führungsdienst an den Einsatzort. Dort stellte sich nach der ersten Erkundungen heraus, dass eine Müllpresse im Bereich der Tiefgarage in Brand geraten war. Durch das Feuer kam es zu einer Rauchausbreitung auf die Gleise zehn und elf sowie auf weite Teile des Breslauer Platzes. Bei der betroffenen Müllpresse handelte es sich um eine mobile Presse in Form eines Abrollbehälters. Um den Brand effektiv zu löschen, musste das Objekt mit einem speziellen Fahrzeug der Feuerwehr ins Freie gezogen werden. Dabei wurde auch Löschschaum eingesetzt. Nach rund einer Stunde war das Feuer unter Kontrolle. Feuerwehr und Rettungsdienst waren insgesamt mit 43 Einsatzkräften und 14 Fahrzeugen vor Ort.

Titelfoto: WupperVideo/Daniel Evers