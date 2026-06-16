Lagerhalle mutwillig in Brand gesetzt: Massive Rauchwolke über Köln

Köln - Im Stadtteil Mülheim hat es erneut einen Großbrand in einer Lagerhalle gegeben. Es handelt sich wohl um Brandstiftung.

In Köln-Mülheim hat das Dach einer Lagerhalle gebrannt. © Daniel Evers

Aufgrund einer massiven Rauchwolke über dem Stadtgebiet wurde die Feuerwehr Köln gegen 18 Uhr in den Auenweg im Stadtteil Mülheim gerufen.

Beim Eintreffen stellten die Einsatzkräfte fest, dass auf dem Abbruchgelände gegenüber vom Bootshaus erneut eine leer stehende Lagerhalle brannte. Dieses Mal handelte es sich um das Dach.

Nach TAG24-Informationen wurde das Feuer wohl mutwillig gelegt.

Mittels Wenderohr auf der Drehleiter und mehreren handgeführten Rohren im Innenangriff konnte die Feuerwehr den Brand schnell löschen.

Während der aufwendigen Löscharbeiten kam es zu Einschränkungen auf dem Auenweg.