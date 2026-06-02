Flammen in Kölner Innenstadt: Feuerwehr rettet Familie aus Wohnhaus

Köln - Großeinsatz am frühen Dienstagmorgen auf der Severinstraße in Köln : In einem Wohnhaus war ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Menschen mussten von der Feuerwehr gerettet werden.

Die Feuerwehr rückte am frühen Dienstagmorgen mit rund 50 Einsatzkräften zur Severinstraße aus. © Daniel Evers

Wie ein Sprecher der Feuerwehr bestätigt, wurden die Einsatzkräfte gegen 6.50 Uhr zu dem Brand alarmiert.

In dem betroffenen Wohnhaus brannte die Dachgeschosswohnung. Die Bewohner machten teilweise vom Balkon aus auf ihre Notlage aufmerksam und riefen um Hilfe, darunter zwei Erwachsene und zwei Kinder.

Die Einsatzkräfte konnte die Familie aus dem Gebäude retten. Sie wurden mit Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht.

Auch zwei weitere Personen seien verletzt worden.