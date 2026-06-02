Flammen in Kölner Innenstadt: Feuerwehr rettet Familie aus Wohnhaus

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In einem Wohnhaus auf der Severinstraße in Köln ist am Dienstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Mehere Menschen mussten von der Feuerwehr gerettet werden.

Von Alina Eultgem

Köln - Großeinsatz am frühen Dienstagmorgen auf der Severinstraße in Köln: In einem Wohnhaus war ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Menschen mussten von der Feuerwehr gerettet werden.

Die Feuerwehr rückte am frühen Dienstagmorgen mit rund 50 Einsatzkräften zur Severinstraße aus.
Die Feuerwehr rückte am frühen Dienstagmorgen mit rund 50 Einsatzkräften zur Severinstraße aus.  © Daniel Evers

Wie ein Sprecher der Feuerwehr bestätigt, wurden die Einsatzkräfte gegen 6.50 Uhr zu dem Brand alarmiert.

In dem betroffenen Wohnhaus brannte die Dachgeschosswohnung. Die Bewohner machten teilweise vom Balkon aus auf ihre Notlage aufmerksam und riefen um Hilfe, darunter zwei Erwachsene und zwei Kinder.

Die Einsatzkräfte konnte die Familie aus dem Gebäude retten. Sie wurden mit Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht.

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Köln Feuerwehreinsatz Taxi in Vollbrand: Dreiste Gaffer machen Feuer-Selfie

Auch zwei weitere Personen seien verletzt worden.

Mehrere Bewohner mussten aus dem brennenden Wohnhaus gerettet werden.
Mehrere Bewohner mussten aus dem brennenden Wohnhaus gerettet werden.  © Daniel Evers

Wohnung im vierten Stock unbewohnbar

Der Brand selbst konnte inzwischen gelöscht werden. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen war die Severinstraße im Bereich der Hausnummer 149 teilweise gesperrt.

Die Wohnung im vierten Stock ist nicht mehr bewohnbar, teilte der Sprecher mit. Ob weitere Wohnungen durch das Feuer betroffen sind, war zunächst unklar.

Zur Brandursache lagen zunächst keine Informationen vor. Die Ermittlungen dauern an.

Erstmeldung am 2. Juni um 9.16 Uhr, Update um 10 Uhr.

Titelfoto: Daniel Evers

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