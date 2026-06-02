Flammen in Kölner Innenstadt: Feuerwehr rettet Familie aus Wohnhaus
Köln - Großeinsatz am frühen Dienstagmorgen auf der Severinstraße in Köln: In einem Wohnhaus war ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Menschen mussten von der Feuerwehr gerettet werden.
Wie ein Sprecher der Feuerwehr bestätigt, wurden die Einsatzkräfte gegen 6.50 Uhr zu dem Brand alarmiert.
In dem betroffenen Wohnhaus brannte die Dachgeschosswohnung. Die Bewohner machten teilweise vom Balkon aus auf ihre Notlage aufmerksam und riefen um Hilfe, darunter zwei Erwachsene und zwei Kinder.
Die Einsatzkräfte konnte die Familie aus dem Gebäude retten. Sie wurden mit Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht.
Auch zwei weitere Personen seien verletzt worden.
Wohnung im vierten Stock unbewohnbar
Der Brand selbst konnte inzwischen gelöscht werden. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen war die Severinstraße im Bereich der Hausnummer 149 teilweise gesperrt.
Die Wohnung im vierten Stock ist nicht mehr bewohnbar, teilte der Sprecher mit. Ob weitere Wohnungen durch das Feuer betroffen sind, war zunächst unklar.
Zur Brandursache lagen zunächst keine Informationen vor. Die Ermittlungen dauern an.
Erstmeldung am 2. Juni um 9.16 Uhr, Update um 10 Uhr.
Titelfoto: Daniel Evers