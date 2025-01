20.01.2025 06:10 Großbrand in Köln-Kalk: Lager der Diakonie in Flammen, alle Spenden zerstört!

Von Frederick Rook

Köln - Bei einem verheerenden Brand in einem Großlager der Diakonie in Köln ist am Sonntagabend das gesamte Spendengut in Flammen aufgegangen. Auf der Dillenburger Straße in Köln-Kalk brannte am Sonntagabend ein Großlager der Diakonie. © Lars Jäger Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde die Leitstelle gegen 20.50 Uhr über das Feuer in der Dillenburger Straße 65 im Stadtteil Kalk informiert. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, brannte das Erdgeschoss des vierstöckigen Gebäudes bereits großflächig und in voller Ausdehnung. Umgehend wurde ein massiver Löschangriff von außen eingeleitet. Im Inneren des Komplexes brannten Unmengen an Kleidungsstücken, welche die Löscharbeiten erheblich erschwerten und einen enormen Personalbedarf nötig machten. Insgesamt seien rund 90 Feuerwehrleute und 23 Fahrzeuge ausgerückt. Köln Feuerwehreinsatz Wohnungsbrand in Sülz: Feuerwehr holt Bewohner aus den Flammen Nach etwa einer Stunde war das Feuer schließlich unter Kontrolle. Umfangreiche sowie zeitintensive Nachlöscharbeiten sorgten dafür, dass der Einsatz auch in der Nacht zu Montag noch weiter andauerte. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Zum Zeitpunkt des Feuers befanden sich keine Personen mehr im Gebäude. Trotz des beherzten Einsatzes von rund 90 Feuerwehrleuten wird das gesamte Spendengut in dem vierstöckigen Gebäudekomplex vernichtet. © Lars Jäger Allerdings wurde das gesamte Spendengut der Diakonie vernichtet. Die Höhe des entstandenen Schadens sowie die Ursache des Feuers sind noch unklar. Die Polizei hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Lars Jäger