Großeinsatz in Bootshaus! Rauchwolke zieht über Köln
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Köln - Aufgrund eines Feuers im Sürther Bootshaus läuft aktuell ein Großeinsatz der Feuerwehr!
Laut eines Sprechers der Feuerwehr seien die Einsatzkräfte gegen kurz vor 15 Uhr alarmiert worden und sofort ausgerückt.
Noch ist die Lage vor Ort nicht ausreichend geklärt, um weitere Informationen zu nennen.
Fakt ist: Auch aus kilometerweiter Entfernung ist derzeit eine extreme Rauchwolke über der Stadt zu sehen.
Hintergründe zu den Flammen oder Angaben zur Brandursache sind momentan noch keine vorhanden.
Ebenso unbeantwortet ist die Frage, ob es bei dem Feuer Verletzte zu beklagen gilt.
Titelfoto: Alexander Franz