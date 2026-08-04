Großeinsatz in Bootshaus! Rauchwolke zieht über Köln

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Die Feuerwehr Köln ist aktuell mit einem Großaufgebot in Sürth aktiv, um die Flammen in einem Bootshaus zu löschen.

Von Maurice Hossinger

Köln - Aufgrund eines Feuers im Sürther Bootshaus läuft aktuell ein Großeinsatz der Feuerwehr!

Das Bootshaus in Köln-Sürth ist bei dem Brand nahezu vollständig abgefackelt.
Das Bootshaus in Köln-Sürth ist bei dem Brand nahezu vollständig abgefackelt.  © Alexander Franz

Laut eines Sprechers der Feuerwehr seien die Einsatzkräfte gegen kurz vor 15 Uhr alarmiert worden und sofort ausgerückt.

Noch ist die Lage vor Ort nicht ausreichend geklärt, um weitere Informationen zu nennen.

Fakt ist: Auch aus kilometerweiter Entfernung ist derzeit eine extreme Rauchwolke über der Stadt zu sehen.

Aus einigen Kilometern Entfernung ist eine dunkle Rauchwolke zu erkennen.
Aus einigen Kilometern Entfernung ist eine dunkle Rauchwolke zu erkennen.  © Daniel Evers

Hintergründe zu den Flammen oder Angaben zur Brandursache sind momentan noch keine vorhanden.

Ebenso unbeantwortet ist die Frage, ob es bei dem Feuer Verletzte zu beklagen gilt.

Titelfoto: Alexander Franz

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