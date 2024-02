13.02.2024 16:37 Heftiger Unfall in Niehl: Kölner Feuerwehr befreit eingeklemmte Frau aus Wagen

Bei einem schweren Autounfall auf der Friedrich-Karl-Straße in Köln-Niehl wurde am Dienstagmittag eine Frau in ihrem Wagen eingeklemmt.

Von Jonas Reihl

Köln - In Köln-Niehl ist es am heutigen Dienstagmittag gegen 13.40 Uhr zu einem heftigen Autounfall gekommen, bei dem eine Frau in ihrem Wagen eingeklemmt wurde. Insgesamt 36 Einsatzkräfte und 13 Wagen waren nach dem schweren Autounfall in Köln-Niehl vor Ort. © Vincent Kempf Wie die Kölner Feuerwehr berichtete, sind zwei Autos auf der Friedrich-Karl-Straße aus bislang noch ungeklärter Ursache miteinander kollidiert. Dabei fuhr ein aus Richtung Niehler Hafen kommender Kleinwagen auf einen am Straßenrand abgestellten Transporter auf. Während der Unfallfahrer den Wagen nach dem Zusammenstoß leicht verletzt verlassen konnte, wurde seine ebenfalls leicht verletzte Beifahrerin im Auto eingeklemmt. Köln Feuerwehreinsatz Brand in Asylunterkunft: Bewohner müssen von Balkonen gerettet werden Alarmierte Einsatzkräfte der Kölner Feuerwehr befreiten die Frau schließlich und übergaben sie zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Die Friedrich-Karl-Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme sowie für die Rettung der eingeklemmten Person gesperrt. Gegen 14.15 Uhr wurde die Sperrung jedoch wieder aufgehoben. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit insgesamt 36 Einsatzkräften und 13 Fahrzeugen vor Ort.



