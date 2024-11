04.11.2024 16:33 Kölner Feuerwehr freut sich über besondere Neuzugänge

Am Montag hat die Kölner Feuerwehr die ersten drei von insgesamt neun neuen Drehleitern am Rudolfplatz in Betrieb genommen.

Von Jonas Reihl

Köln - Großer Tag für die Kölner Feuerwehr! Am Montag wurde eine neue Generation von Drehleitern feierlich vorgestellt. Bis Ende des Jahres sollen alle elf Geräte ersetzt werden. Die Kölner Feuerwehr darf sich über die ersten drei von insgesamt neun neuen Drehleitern freuen. © Lars Jäger Gemeinsam mit Stadtdirektorin Andrea Blome hat Feuerwehrchef Dr. Christian Miller die ersten von neun neuen Modellen an der Hahnentorburg am Kölner Rudolfplatz vorgestellt - und die haben es in sich! So kann der obere Teil der Leiter beispielsweise durch ein speziell verbautes Gelenk nicht nur abgeknickt, sondern auch weiter ausgefahren werden als bisher. Damit soll es etwa möglich sein, auch über einen Hausgiebel hinweg zu arbeiten und schwer erreichbare Stellen mit der Leiter anzufahren, berichtet der Leiter der Kölner Feuerwachen bei der Vorstellung. Köln Feuerwehreinsatz Mann bei Feuerdrama in Köln-Dünnwald tödlich verletzt: War es Brandstiftung? Drehleitern kommen immer dann zum Einsatz, wenn die Feuerwehr Menschen aus brennenden Gebäuden retten oder Arbeiten in großer Höhe durchführen muss. Darüber hinaus sind sie auch bei medizinischen Notfällen unverzichtbar. Die neuen Geräte sollen bis Ende 2024 an die verschiedenen Rettungswachen sowie an die Feuerwehrschule Köln ausgeliefert werden.

Titelfoto: Lars Jäger