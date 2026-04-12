Maisonettewohnung in Köln-Kalk in Flammen - Bewohner in Altenheim untergebracht

Köln - Feueralarm in Köln -Kalk: Am Sonntagmorgen musste die Feuerwehr zu einem Einsatz in einem Mehrfamilienhaus ausrücken.

Warum die Maisonettewohnung in Brand geriet, ist noch unklar. © Daniel Evers

Wie ein Sprecher der Behörde auf Nachfrage von TAG24 bestätigt, war der Brand gegen 8.40 Uhr in einer Maisonettewohnung in dem Gebäude in der Martha-Mense-Straße ausgebrochen. In der Folge habe es eine starke Rauchentwicklung gegeben.

Inzwischen hätten die Flammen allerdings gelöscht werden können. Nachlöscharbeiten wurden aufgenommen. Unter anderem wird in diesem Zusammenhang etwa unter dem Dach nach weiteren Glutnestern gesucht.

Die Situation sei insgesamt allerdings nur "weniger dramatisch" gewesen, so der Sprecher. Verletzte habe es demnach nicht gegeben.

Die Anwohner des Mehrfamilienhauses wurden zunächst in einem benachbarten Altenheim untergebracht.