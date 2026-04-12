Maisonettewohnung in Köln-Kalk in Flammen - Bewohner in Altenheim untergebracht
Köln - Feueralarm in Köln-Kalk: Am Sonntagmorgen musste die Feuerwehr zu einem Einsatz in einem Mehrfamilienhaus ausrücken.
Wie ein Sprecher der Behörde auf Nachfrage von TAG24 bestätigt, war der Brand gegen 8.40 Uhr in einer Maisonettewohnung in dem Gebäude in der Martha-Mense-Straße ausgebrochen. In der Folge habe es eine starke Rauchentwicklung gegeben.
Inzwischen hätten die Flammen allerdings gelöscht werden können. Nachlöscharbeiten wurden aufgenommen. Unter anderem wird in diesem Zusammenhang etwa unter dem Dach nach weiteren Glutnestern gesucht.
Die Situation sei insgesamt allerdings nur "weniger dramatisch" gewesen, so der Sprecher. Verletzte habe es demnach nicht gegeben.
Die Anwohner des Mehrfamilienhauses wurden zunächst in einem benachbarten Altenheim untergebracht.
Ob sie nach dem Einsatz wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können oder diese etwa durch das Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen wurden, ist ebenso wie die Brandursache noch unklar.
Titelfoto: Bildmontage: Daniel Evers (2)