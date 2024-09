Mann bei Feuerdrama in Köln-Dünnwald tödlich verletzt: War es Brandstiftung?

Köln - Bei einem Wohnungsbrand in Köln-Dünnwald ist ein Mann am frühen Donnerstagmorgen tödlich verletzt worden.

Die Kölner Feuerwehr musste am frühen Donnerstagmorgen zu einem Wohnungsbrand im Stadtteil Dünnwald ausrücken (Symbolbild). © Marijan Murat/dpa

Die Identität des Toten sei allerdings noch unklar, teilt die Polizei gegenüber TAG24 mit.

Demnach sei die Feuerwehr gegen 1.45 Uhr in die Straße "An der Schildwache" gerufen worden, nachdem Anwohnerinnen und Anwohner den Brand in der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses bemerkt hatten.

Vor Ort angekommen befreiten die Rettungskräfte den zu diesem Zeitpunkt bewusstlosen Mann und brachten ihn unter Wiederbelebungsmaßnahmen in ein Krankenhaus. Hier erlag er im Laufe des Donnerstags seinen schweren Verletzungen.

Die Brandursache ist bis dato noch unklar. Ein Team der Kriminalpolizei Köln hat Ermittlungen wegen mutmaßlicher Brandstiftung aufgenommen und noch in der Nacht, unter anderem mit Unterstützung eines Diensthundes, den Tatort untersucht.