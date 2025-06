Person im Rhein gesichtet: Feuerwehr stellt Suche ergebnislos ein

Köln - Am Donnerstagnachmittag musste die Kölner Feuerwehr zu einem Rettungseinsatz an den Rhein ausrücken, nachdem mehrere Augenzeugen gegen 14.30 Uhr eine im Wasser treibende Person in Höhe der Bastei gemeldet hatten.

Bereits in der Nacht auf Donnerstag musste die Feuerwehr zu einem Rettungseinsatz an den Wassermannsee in Köln-Ehrenfeld ausrücken. Ein 22-Jähriger, der offenbar in dem Gewässer schwimmen war, gilt seitdem als vermisst.