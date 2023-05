Matratzen fangen Feuer in Notunterkunft: Polizei sucht nach Zeugen!

Köln - Im Kölner Stadtteil Mülheim hat es am gestrigen Donnerstagnachmittag in einer Notunterkunft gebrannt. Fünf Mitarbeiter zogen sich bei Löschversuchen leichte Verletzungen zu und mussten ins Krankenhaus.

Die Feuerwehr rückte schließlich aus, um den Brand zu löschen. (Symbolbild) © Britta Pedersen/dpa

Wie die Polizei mitteilte, sollen gegen 15 Uhr mehrere Matratzen in einem Lagerraum des Gebäudes am Luzerner Weg in Brand geraten sein.

Fünf Mitarbeitende atmeten bei dem Versuch, das Feuer löschen zu wollen, Rauchgas ein und mussten mit leichten Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die Polizei sucht aktuell nach Zeugen, die gegen 15 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet haben.