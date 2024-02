23.02.2024 15:21 Meterhohe Flammen! Großeinsatz der Kölner Feuerwehr bei Lagerhallen-Brand

Am Donnerstagabend mussten etwa 120 Einsatzkräfte ausrücken, um einen Großbrand einer Lagerhalle in der Giesdorfer Allee in Köln-Immendorf zu löschen.

Von Jonas Reihl

Köln - Großeinsatz für die Kölner Feuerwehr! Am Donnerstagabend mussten Einsatzkräfte ausrücken, um einen Brand einer Lagerhalle in der Giesdorfer Allee in Köln-Immendorf zu löschen. Aus dem Dach der Lagerhalle schossen schon beim Eintreffen der Kölner Feuerwehr meterhohe Flammen. © Lars Jäger Wie die Feuerwehr am heutigen Freitag mitteilte, gingen gegen 21 Uhr mehrere Notrufe ein. Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, stand die 50 mal 15 Meter große Halle eines Weinhandels allerdings bereits lichterloh in Flammen. Aufgrund des starken Windes hatte die Feuerwehr arge Probleme, den Brand zu bekämpfen. Zumal die Flammen durch die Windböen in Richtung der angrenzenden Gebäudeteile getrieben wurden. Köln Feuerwehreinsatz Brand in Asylunterkunft: Bewohner müssen von Balkonen gerettet werden Um den Brand löschen zu können, musste Verstärkung angefordert werden. Neben einem dritten Löschzug wurde auch eine Einheit der Freiwilligen Feuerwehr zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung an den Einsatzort beordert. Rund 120 Feuerwehrleute waren über zehn Stunden im Einsatz, um den Brand zu löschen Die Lagerhalle des Weinhandels in Köln-Immendorf brannte bei dem Feuer komplett aus. © Lars Jäger Insgesamt sollen nach Angaben der Feuerwehr rund 40 Fahrzeuge und etwa 120 Einsatzkräfte vor Ort gewesen sein. Zur Brandbekämpfung wurden unter anderem zwei Drehleitern eingesetzt. Die Ausbreitung des Feuers konnte so zwar verhindert werden, die Löscharbeiten dauerten dennoch bis nach Mitternacht an. Gegen 7 Uhr am Freitagmorgen beendete die Feuerwehr schließlich den Einsatz, bei dem niemand verletzt wurde. Köln Feuerwehreinsatz Brand in Köln-Deutz: Feuerwehr beendet Löscharbeiten, Polizei startet Ermittlungen Die Brandursache ist nach Angaben der Polizei noch unklar.

Titelfoto: Lars Jäger