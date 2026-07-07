Waldbrand in Wahner Heide: Feuerwehr muss Löscharbeiten über Nacht stoppen

Rösrath - In der Wahner Heide östlich von Köln kämpft die Feuerwehr weiter gegen einen Waldbrand an.

Zur Unterstützung aus der Luft kreiste am Montag ein Polizeihubschrauber mit Wasserbehälter über die Wahner Heide. © Bildmontage: Facebook/Feuerwehr Rösrath

Das Feuer war dort laut Angaben der Feuerwehr Rösrath am Montag ausgebrochen und breitete sich auf 500 Quadratmeter Waldfläche aus. Über Nacht mussten die Löscharbeiten jedoch unterbrochen werden: Ein Hubschrauber konnte wegen der Dunkelheit nicht mehr zum Einsatz kommen, wie die Feuerwehr kurz vor Mitternacht mitteilte.

Zudem besteht der Verdacht, dass im Boden des früheren militärischen Übungsgeländes gefährliche Munitionsreste und Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg verborgen liegen, die explodieren könnten.

Schon vor der Dämmerung hatten die Bedingungen ein direktes Eingreifen der Feuerwehr verhindert. "Solange eine Gefährdung durch mögliche Munition nicht ausgeschlossen werden kann, werden wir keine Einsatzkräfte in diesen Bereich schicken", erklärte der Leiter der Feuerwehr Rösrath, Bastian Eltner.

Der Schutz der Einsatzkräfte und Natur stehe im Fokus, daher gehe es vor allem darum, eine weitere Ausbreitung der Flammen zu verhindern. Einsatzkräfte aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis sollten die Brandwache über Nacht übernehmen, bis die Löscharbeiten gegen 6.00 Uhr wieder fortgesetzt werden könnten.