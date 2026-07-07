Waldbrand in Wahner Heide: Feuerwehr muss Löscharbeiten über Nacht stoppen
Von Niklas Graeber
Rösrath - In der Wahner Heide östlich von Köln kämpft die Feuerwehr weiter gegen einen Waldbrand an.
Das Feuer war dort laut Angaben der Feuerwehr Rösrath am Montag ausgebrochen und breitete sich auf 500 Quadratmeter Waldfläche aus. Über Nacht mussten die Löscharbeiten jedoch unterbrochen werden: Ein Hubschrauber konnte wegen der Dunkelheit nicht mehr zum Einsatz kommen, wie die Feuerwehr kurz vor Mitternacht mitteilte.
Zudem besteht der Verdacht, dass im Boden des früheren militärischen Übungsgeländes gefährliche Munitionsreste und Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg verborgen liegen, die explodieren könnten.
Schon vor der Dämmerung hatten die Bedingungen ein direktes Eingreifen der Feuerwehr verhindert. "Solange eine Gefährdung durch mögliche Munition nicht ausgeschlossen werden kann, werden wir keine Einsatzkräfte in diesen Bereich schicken", erklärte der Leiter der Feuerwehr Rösrath, Bastian Eltner.
Der Schutz der Einsatzkräfte und Natur stehe im Fokus, daher gehe es vor allem darum, eine weitere Ausbreitung der Flammen zu verhindern. Einsatzkräfte aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis sollten die Brandwache über Nacht übernehmen, bis die Löscharbeiten gegen 6.00 Uhr wieder fortgesetzt werden könnten.
Flughafen Köln-Bonn nicht betroffen
Das am Montagnachmittag gemeldete Feuer breitete sich danach weiter aus, am späten Abend waren rund 200 Einsatzkräfte vor Ort. Ein Löschhubschrauber unterstützte die Brandbekämpfung aus der Luft.
Gefahr für die Bevölkerung besteht laut der Feuerwehr nicht. Über offizielle Kanäle wie die Warn-App Nina sprach der Rheinisch-Bergische Kreis dennoch eine Warnung aus: Der Bereich solle gemieden und nicht betreten werden, heißt es in der seit Montagabend gültigen Meldung.
Die Wahner Heide in Rösrath grenzt direkt im Osten an den Flughafen Köln-Bonn. Laut der Feuerwehr ist der Flugbetrieb dort jedoch nicht betroffen.
Auch laut der Webseite des Flughafens starteten und landeten Flugzeuge am späten Montagabend weiter wie geplant.
Titelfoto: Facebook/Feuerwehr Rösrath