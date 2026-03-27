Wohnung in Mehrfamilienhaus brennt aus: Feuerwehr macht grausamen Fund

Köln - Bei einem Brand in Köln ist ein Mensch ums Leben gekommen. Einsatzkräfte fanden in der Wohnung eine tote Person, wie die Feuerwehr mitteilte.

Bei einem Brand in Köln hat die Feuerwehr eine Leiche gefunden. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa

Diese sei "bis zur Unkenntlichkeit verbrannt".

Das Feuer brach in der Nacht zum Freitag (27. März) in einer Wohnung im Obergeschoss des dreistöckigen Mehrfamilienhauses aus.

Dabei habe es auch einen lauten Knall gegeben, wie der Feuerwehr über Notruf mitgeteilt wurde. Einsatzkräfte betreuten neun Menschen, die wegen des Feuers ihre Wohnungen verlassen mussten.