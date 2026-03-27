Wohnung in Mehrfamilienhaus brennt aus: Feuerwehr macht grausamen Fund

Ein lauter Knall, Flammen im Obergeschoss und eine schreckliche Entdeckung: Einsatzkräfte finden einen toten Menschen in einer brennenden Wohnung.

Von Marcel Gnauck

Köln - Bei einem Brand in Köln ist ein Mensch ums Leben gekommen. Einsatzkräfte fanden in der Wohnung eine tote Person, wie die Feuerwehr mitteilte.

Bei einem Brand in Köln hat die Feuerwehr eine Leiche gefunden. (Symbolbild)
Bei einem Brand in Köln hat die Feuerwehr eine Leiche gefunden. (Symbolbild)  © Philipp von Ditfurth/dpa

Diese sei "bis zur Unkenntlichkeit verbrannt". 

Das Feuer brach in der Nacht zum Freitag (27. März) in einer Wohnung im Obergeschoss des dreistöckigen Mehrfamilienhauses aus.

Dabei habe es auch einen lauten Knall gegeben, wie der Feuerwehr über Notruf mitgeteilt wurde. Einsatzkräfte betreuten neun Menschen, die wegen des Feuers ihre Wohnungen verlassen mussten. 

Laut Feuerwehr ist die Wohnung, in der die Flammen tobten, komplett ausgebrannt. Eine darunterliegende Wohnung sei zudem wegen des Löschwassers nicht mehr bewohnbar. Die Polizei ermittelt nun zu den Hintergründen des Brandes.

Titelfoto: Philipp von Ditfurth/dpa

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