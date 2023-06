10.06.2023 06:41 Flohmarkt in Köln: Hier wird am Samstag und Sonntag getrödelt

Flohmarkt in Köln: Auch an diesem Wochenende wird in Köln wieder getrödelt. TAG24 hat alle Termine für Samstag und Sonntag im Überblick.

Von Laura Miemczyk

Köln - An diesem Wochenende finden in Köln wieder mehrere Trödelmärkte statt. TAG24 verrät, wo! Auch an diesem Samstag und Sonntag kommen Flohmarkt-Fans in Köln voll auf ihre Kosten. © 123rf/compuinfoto Der Wetterbericht hat an diesem Wochenende feinstes Sommerwetter angekündigt - das Thermometer soll im Rheinland erstmals in diesem Sommer die 30-Grad-Marke knacken. Wer Lust hat, vor seinem Besuch am Badesee oder im Freibad noch schnell einen Bummel über den Flohmarkt einzulegen, bekommt dazu am Samstag und Sonntag reichlich Gelegenheit. Auf mehreren Märkten bieten etliche Trödler nämlich wieder Second-Hand-Kleidung, ausgelesene Bücher, Vintage-Fundstücke und jede Menge andere Schätze zum Verkauf an. Köln Kölner "Hard Rock Cafe" wird 20 Jahre alt und lockt mit irrer Burger-Aktion Hier gibt es alle Termine für Samstag und Sonntag im Überblick. Samstag, 10. Juni Flohmarkt an der Galopprennbahn in Weidenpesch (Scheibenstraße 40): 8 bis 14 Uhr





Kölner Gebraucht-Fahrradmarkt in der Innenstadt (Friesenplatz): 8 bis 16 Uhr





Kneipenflohmarkt in Ehrenfeld (rund um den Lenauplatz): ab 11 Uhr





Kleider "TauschRausch" im Schmitzundkunzt (Richard-Wagner-Straße 8): 19 bis 21 Uhr

Sonntag, 11. Juni Flohmarkt am Riehler Gürtel (Riehler Gürtel): 9 bis 16 Uhr





Flohmarkt in Mülheim (Kaufland, Frankfurter Straße 88): 11 bis 17 Uhr





Mädelsflohmarkt in Ehrenfeld (Pattenhalle Ehrenfeld): 11 bis 17 Uhr





Trödelmarkt am Butzweilerhof Ikea (Butzweiler Straße 51): 11 bis 18 Uhr





Trödelmarkt am OBI in Marsdorf (Emmy-Noether-Straße 12): 11 bis 18 Uhr





PflanzenTauschbörse im Schmitzundkunzt (Richard-Wagner-Straße 8): 12 bis 15 Uhr TAG24 wünscht allen Kölnern viel Spaß beim Stöbern und Trödeln! Alle Angaben ohne Gewähr.

