Fortschritt auf Ruhrtalbrücke: Das gilt ab Freitag für Autos und Lkw

Essen/Düsseldorf - Nach rund zwei Wochen mit einspuriger Verkehrsführung und Tempolimit 40 soll es auf der Ruhrtalbrücke der A52 zwischen Mülheim und Essen ab Freitag wieder schneller vorangehen.

Bauarbeiter arbeiten an der defekten Übergangskonstruktion zwischen fester Fahrbahn und Brückenkörper. © Christoph Reichwein/dpa

Die Metallrampen an einer schadhaften Stelle der Brücke würden im Laufe des Tages entfernt. Ab dann sei wieder Tempo 80 möglich, sagte ein Sprecher der Autobahn-Gesellschaft. Allerdings bleibe es vorerst bei einspuriger Verkehrsführung.

An der Baustelle auf der wichtigen Pendlerstrecke hatten sich zuletzt regelmäßig kilometerlange Staus gebildet.

Auf der Autobahn war ein 15 Zentimeter breiter Spalt an einer der sogenannten Übergangskonstruktionen zwischen Fahrbahn und Brückenkörper entstanden.

Die Brücke wurde zunächst in Richtung Essen ganz gesperrt, dann gab es das strenge Tempolimit, das für lange Staus sorgte.

In den nächsten Wochen würden nun noch die übrigen Übergangskonstruktionen an den Brückenenden gewartet, teilte die Autobahn GmbH mit - zunächst auf der Mülheimer, dann auf der Essener Seite.