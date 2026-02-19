Besucher-Attacke auf Schauspieler nach "Monolog eines Faschisten": Theater zieht erste Konsequenzen

Bochum - Nach dem Tumult bei einer Premiere am Bochumer Schauspielhaus sollen Sicherheitskräfte nun die weiteren Vorstellungen sichern.

Besucher stehen während einer Pause vor dem Haupteingang des Schauspielhauses Bochum an der Königsallee. (Symbolbild) © Caroline SeidSeidel-Dißmannel/dpa

Dazu habe man sich nach den Vorfällen am vergangenen Samstag bis auf Weiteres entschieden, sagte die stellvertretende Intendantin Angela Obst der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung".

Der Vorfall habe das Ensemble und die Beteiligten zutiefst erschrocken, schilderte die Vize-Theaterchefin im Interview. "Dass so ein Übergriff passieren würde, konnte niemand voraussehen. Wir waren noch lange beieinander und haben viel gesprochen", sagte Obst weiter.

Buhrufe, Pfiffe oder den Saal zu verlassen seien akzeptable Mittel, seinen Unmut kundzutun. "Aber hier wurde eindeutig eine Grenze überschritten."

Gleichzeitig verteidigte Obst das Stück des portugiesischen Autors Tiago Rodrigues und der Regisseurin Mateja Koležnik als smarten, gleichwohl harten politischen Stoff, der das Publikum in Gewissenskonflikte bringen könnte - ohne es auf einen Skandal abzusehen.

Auch in den Publikumsgesprächen nach den Vorstellungen sei daher lange und kontrovers diskutiert worden. "Das ist doch wunderbar, wenn das Theater ein Ort für politische Auseinandersetzung ist", sagte Obst der Zeitung.