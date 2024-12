Für mehr Sicherheit: In Köln bekommen Frauen Gutscheine fürs Taxifahren

Köln - Die Stadt Köln will am Montag (16. Dezember) mit der Ausgabe von Gutscheinen für nächtliche Taxi-Fahrten für Frauen beginnen.

Gerade nachts fühlen sich Frauen oft unsicher: Mit Gutscheinen für die Taxi-Fahrt nach Hause will die Stadt Köln nun helfen. (Symbolbild) © Andreas Arnold/dpa

Ziel sei es laut der Behörde, "die Sicherheit und das Sicherheitsempfinden" von Frauen in Köln zu erhöhen.

Die Gutscheine können alle Personen beziehen, die mindestens sechzehn Jahre alt sind und entweder "weiblich" oder "divers" im Personalausweis stehen haben.

Gültig sind die Gutscheine dann immer von 22 Uhr am Abend bis 6 Uhr früh, an allen Wochentagen. Der Wert der Bons liegt bei je 10 Euro. Sie sind allerdings nur in Taxen der Taxiruf eG gültig, Kölns größter Taxi-Gesellschaft.

Das sind dann immerhin über 1100 Fahrzeuge im gesamten Stadtgebiet, die an insgesamt 141 Halteplätzen zu finden sind.

Der Wert des Gutscheins wird dabei mit dem Gesamtfahrpreis verrechnet. Ist die Fahrt günstiger, passt sich der Gutscheinwert dementsprechend an. Guthaben können also nicht gespeichert werden.