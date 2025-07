Supermärkte werden zur Rettung: Köln testet Feierabend-Parken

Ab dem 18. August wird in Köln-Ehrenfeld und in Bilderstöckchen das "Feierabend-Parken" getestet. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Wie die Stadt Köln mitteilt, sollen die Flächen, die tagsüber Supermarktbesuchern vorbehalten sind, nachts den Anwohnern helfen.

Konkret bedeutet das: Zwei Aldi-Parkplätze werden außerhalb der Öffnungszeiten für Autofahrer freigegeben, und zwar werktags von 19 bis 8 Uhr.

Los geht es am 18. August an zwei Standorten: in der Osterather Straße 26 in Bilderstöckchen und in der Marienstraße 147-159 in Ehrenfeld.

Damit das Ganze auch reibungslos läuft, kommt moderne Technik zum Einsatz. Gebucht wird bequem per App, die Parkgebühr liegt bei vier Euro pro Nacht oder 30 Euro im Monat. Eine automatische Nummernschilderkennung sorgt dafür, dass man ohne Schrankenstress aufs Gelände kommt.