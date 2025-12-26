Zehn Jahre Kölner Silvesternacht: "Frauen empfanden einen Zustand völliger Hilflosigkeit"

Vor zehn Jahren erschütterte die Kölner Silvesternacht das allgemeine Sicherheitsempfinden. Frauen wurden Opfer sexueller Übergriffe durch ausländische Täter.

Von Christoph Driessen Köln - Die körnigen Bilder gingen um die Welt: im Vordergrund junge, dunkelhaarige Männer, vor ihnen Rauch und explodierende Feuerwerkskörper, im Hintergrund die Portale, Fenster und Strebebögen des Kölner Doms. Der Platz zwischen Kathedrale und Hauptbahnhof war in der Silvesternacht 2015/16 Schauplatz sexueller Übergriffen auf Frauen.

Bilder, die um die Welt gingen: Frauen werden am Kölner Hauptbahnhof sexuell belästigt und ausgeraubt. © Markus Boehm/dpa Der Kriminalpsychologe Rudolf Egg (77) hat für den nordrhein-westfälischen Landtag mehr als 1000 Anzeigen aus der Kölner Silvesternacht ausgewertet und ein Gutachten erstellt. Er ist sich sicher: "Ein solches Geschehen hat es in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht gegeben, auch nicht in einem anderen europäischen Staat." Das erkläre auch das überragende internationale Interesse an dem Ereignis. Die Anzeigen ergäben in der Zusammenschau ein verblüffend einheitliches Bild, berichtet Egg der Deutschen Presse-Agentur. "Die Frauen empfanden einen Zustand völliger Hilflosigkeit, weil die Polizei entweder gar nicht da war oder nicht eingriff. Sie gaben auch übereinstimmend an, dass sie die Täter gar nicht richtig beschreiben könnten, weil alles so schnell gegangen sei." Beides zusammen habe den besonderen Schrecken der Situation ausgemacht: Die sexuelle Belästigung in Kombination mit dem Bewusstsein "Ich bin hier ganz allein auf mich gestellt, mir hilft hier keiner". Köln Auf dieser Kölner Straße darf nur noch Fahrrad gefahren werden: Aber was ist mit den Anwohnern? Den Ablauf des Geschehens rekonstruierte Egg so: Die Frauen trafen am Silvesterabend im Kölner Hauptbahnhof ein, um in der Stadt zu feiern. "Eine Frau berichtete zum Beispiel, dass sie mit zwei Freundinnen über den Bahnhofsvorplatz gegangen sei." Sie waren bereits im Hotel gewesen und hatten sich dort ausgehfertig gemacht.

Die Übergriffe waren spontan, nicht geplant