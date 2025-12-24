Notfall an Weihnachten? Bei diesen Ärzten und Apotheken gibt's auch an den Feiertagen Hilfe

Eine Erkältung kommt immer ungelegen - besonders an Weihnachten. Hier gibt's einen Überblick über Ärzte und Apotheken, die während der Feiertage geöffnet haben.

Von Laura Miemczyk

Köln - Die besinnlichste Zeit des Jahres steht vor der Tür, doch Du fühlst Dich krank? Hier findest Du eine Übersicht von Ärzten und Apotheken in Köln, die auch an den Feiertagen für Dich und Deine Liebsten da sind.

Allgemeinmedizinischer Notdienst

Eine Erkältung kommt immer ungelegen, besonders an Weihnachten. TAG24 verrät Euch, wo Ihr über die Feiertage ärztliche Hilfe bekommt. (Symbolbild) © 123RF/danilsneg

Bei allgemeinen Beschwerden erhaltet Ihr ohne Terminabsprache an Heiligabend sowie an Sonn- und Feiertagen bei den folgenden Notfallpraxen ärztliche Hilfe: Notdienstpraxis Köln-Bayenthal

St. Antonius-Krankenhaus

Schillerstraße 23

50968 Köln

Notdienstpraxis Köln-Ehrenfeld

St. Franziskus-Hospital

Schönsteinstraße 63

50825 Köln-Ehrenfeld Notdienstpraxis Köln-Kalk

Evangelisches Krankenhaus Kalk

Buchforststraße 2

51103 Köln Weitere Notdienstpraxen sind auf der Website der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein abrufbar.

Kinderärztlicher Notdienst

Drei Notfallpraxen in Köln behandeln die Kleinsten auch während der Feiertage. (Symbolbild) © 123RF/georgerudy

In Köln haben drei Kinder-Notfallpraxen ganzjährig geöffnet, die Kinder und Jugendliche zwischen null und 18 Jahren behandeln. Eine vorherige Terminabsprache ist nicht notwendig! Kinderärztliche Notfallpraxis am Städtischen Kinderkrankenhaus Riehl

Amsterdamer Straße 59

50735 Köln

Tel.: 0221/8888420 Kinderärztliche Notfallpraxis an der Universitäts-Kinderklinik

Gebäude 26

(Zugang über den Eingang Gleueler Straße 115)

Joseph-Stelzmann-Straße 9

50937 Köln

Tel.: 0221/47888999

Kinderärztliche Notfallpraxis am Krankenhaus Porz am Rhein

Urbacher Weg 19

51149 Köln

Tel.: 02203/9801191 Videosprechstunde Eltern erkrankter Kinder und Jugendlicher haben über die Feiertage auch die Möglichkeit, zwischen 10 und 22 Uhr eine Videosprechstunde durch einen Kinderarzt in Anspruch zu nehmen. Im Rahmen des Angebots werden erste Maßnahmen besprochen und auch die Dringlichkeit eines Besuchs in einer Kinder-Notdienstpraxis ärztlich eingeschätzt.

Zahnärztlicher Notdienst

Der zahnärztliche Notdienst sorgt dafür, dass Ihr auch über die Feiertage dentale Hilfe erhaltet.(Symbolbild) © 123rf/zlikovec

Der zahnärztliche Notdienst ist jederzeit unter der Rufnummer 01805/986700 erreichbar. Über die Telefonnummer können Zahnärzte erfragt werden, die im Notdienst arbeiten und im nahen Umkreis ansässig sind.

Gift-Notdienst

Bei Verdacht auf eine Vergiftung ist die Vergiftungszentrale am Universitätsklinikum Bonn unter der Rufnummer 0228/19240 rund um die Uhr erreichbar.

Tierärztlicher Notdienst

Auch Haustiere erhalten in Notfallpraxen während der Feiertage medizinische Hilfe. (Symbolbild) © 123/milkos

Dir geht es gut, Deinem Haustier aber gar nicht? Auch für Hunde, Katzen und Co. stehen an den Feiertagen Notfallpraxen bereit, die sich um Deinen Vierbeiner kümmern. Wichtig: In jedem Fall ist eine vorherige telefonische Terminabsprache erforderlich! Tierklinik Kellerwessel in Köln

Rennebergstraße 23

50939 Köln

Tel.: 0221/4745430

Rund um die Uhr geöffnet VetZentrum Köln

Tierärztliche Klinik für Kleintiere

Scheidtweilerstraße 19

50933 Köln

Tel.: 0221/545764

Rund um die Uhr geöffnet Weitere Bereitschaftspraxen sind auf der Website des Kölner Tierärztenotdienstes einsehbar.

Apotheken-Notdienst

Mehrere Apotheken öffnen ihre Türen auch an Weihnachten - wer Notdienst hat, erfahrt Ihr in unserer Übersicht und auf der Apotheken-Umschau-Website. © Fabian Sommer/dpa

Heiligabend Merlin Apotheke

Richard-Wagner-Str. 9-11

50674 Köln Apotheke zum Weissen Hirsch

Ottostr. 9

50823 Köln 1. Weihnachtstag Maris-Apotheke

Neusser Str. 210

50733 Köln Apotheke zum Goldenen Horn

Bonner Straße 28

50677 Köln 2. Weihnachtstag Colonius-Apotheke

Ebertplatz 2

50668 Köln

Apotheke Friesenplatz

Friesenplatz 17

50672 Köln Weitere Notdienste kannst Du auf der Website der Apotheken-Umschau abrufen.

Im Notfall den Rettungsdienst alarmieren

In Notfällen solltet Ihr stets den Notruf unter der 112 verständigen. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher