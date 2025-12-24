Notfall an Weihnachten? Bei diesen Ärzten und Apotheken gibt's auch an den Feiertagen Hilfe

Eine Erkältung kommt immer ungelegen - besonders an Weihnachten. Hier gibt's einen Überblick über Ärzte und Apotheken, die während der Feiertage geöffnet haben.

Von Laura Miemczyk

Köln - Die besinnlichste Zeit des Jahres steht vor der Tür, doch Du fühlst Dich krank? Hier findest Du eine Übersicht von Ärzten und Apotheken in Köln, die auch an den Feiertagen für Dich und Deine Liebsten da sind.

Allgemeinmedizinischer Notdienst

Eine Erkältung kommt immer ungelegen, besonders an Weihnachten. TAG24 verrät Euch, wo Ihr über die Feiertage ärztliche Hilfe bekommt. (Symbolbild)
Bei allgemeinen Beschwerden erhaltet Ihr ohne Terminabsprache an Heiligabend sowie an Sonn- und Feiertagen bei den folgenden Notfallpraxen ärztliche Hilfe:

Notdienstpraxis Köln-Bayenthal
St. Antonius-Krankenhaus
Schillerstraße 23
50968 Köln

Notdienstpraxis Köln-Ehrenfeld
St. Franziskus-Hospital
Schönsteinstraße 63
50825 Köln-Ehrenfeld

Notdienstpraxis Köln-Kalk
Evangelisches Krankenhaus Kalk
Buchforststraße 2
51103 Köln

Weitere Notdienstpraxen sind auf der Website der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein abrufbar.

Kinderärztlicher Notdienst

Drei Notfallpraxen in Köln behandeln die Kleinsten auch während der Feiertage. (Symbolbild)
In Köln haben drei Kinder-Notfallpraxen ganzjährig geöffnet, die Kinder und Jugendliche zwischen null und 18 Jahren behandeln. Eine vorherige Terminabsprache ist nicht notwendig!

Kinderärztliche Notfallpraxis am Städtischen Kinderkrankenhaus Riehl
Amsterdamer Straße 59
50735 Köln
Tel.: 0221/8888420

Kinderärztliche Notfallpraxis an der Universitäts-Kinderklinik
Gebäude 26
(Zugang über den Eingang Gleueler Straße 115)
Joseph-Stelzmann-Straße 9
50937 Köln
Tel.: 0221/47888999

Kinderärztliche Notfallpraxis am Krankenhaus Porz am Rhein
Urbacher Weg 19
51149 Köln
Tel.: 02203/9801191

Videosprechstunde

Eltern erkrankter Kinder und Jugendlicher haben über die Feiertage auch die Möglichkeit, zwischen 10 und 22 Uhr eine Videosprechstunde durch einen Kinderarzt in Anspruch zu nehmen.

Im Rahmen des Angebots werden erste Maßnahmen besprochen und auch die Dringlichkeit eines Besuchs in einer Kinder-Notdienstpraxis ärztlich eingeschätzt.

Zahnärztlicher Notdienst

Der zahnärztliche Notdienst sorgt dafür, dass Ihr auch über die Feiertage dentale Hilfe erhaltet.(Symbolbild)
Der zahnärztliche Notdienst ist jederzeit unter der Rufnummer 01805/986700 erreichbar. Über die Telefonnummer können Zahnärzte erfragt werden, die im Notdienst arbeiten und im nahen Umkreis ansässig sind.

Gift-Notdienst

Bei Verdacht auf eine Vergiftung ist die Vergiftungszentrale am Universitätsklinikum Bonn unter der Rufnummer 0228/19240 rund um die Uhr erreichbar.

Tierärztlicher Notdienst

Auch Haustiere erhalten in Notfallpraxen während der Feiertage medizinische Hilfe. (Symbolbild)
Dir geht es gut, Deinem Haustier aber gar nicht? Auch für Hunde, Katzen und Co. stehen an den Feiertagen Notfallpraxen bereit, die sich um Deinen Vierbeiner kümmern. Wichtig: In jedem Fall ist eine vorherige telefonische Terminabsprache erforderlich!

Tierklinik Kellerwessel in Köln
Rennebergstraße 23
50939 Köln
Tel.: 0221/4745430
Rund um die Uhr geöffnet

VetZentrum Köln
Tierärztliche Klinik für Kleintiere
Scheidtweilerstraße 19
50933 Köln
Tel.: 0221/545764
Rund um die Uhr geöffnet

Weitere Bereitschaftspraxen sind auf der Website des Kölner Tierärztenotdienstes einsehbar.

Apotheken-Notdienst

Mehrere Apotheken öffnen ihre Türen auch an Weihnachten - wer Notdienst hat, erfahrt Ihr in unserer Übersicht und auf der Apotheken-Umschau-Website.
Heiligabend

Merlin Apotheke
Richard-Wagner-Str. 9-11
50674 Köln

Apotheke zum Weissen Hirsch
Ottostr. 9
50823 Köln

1. Weihnachtstag

Maris-Apotheke
Neusser Str. 210
50733 Köln

Apotheke zum Goldenen Horn
Bonner Straße 28
50677 Köln

2. Weihnachtstag

Colonius-Apotheke
Ebertplatz 2
50668 Köln

Apotheke Friesenplatz
Friesenplatz 17
50672 Köln

Weitere Notdienste kannst Du auf der Website der Apotheken-Umschau abrufen.

Im Notfall den Rettungsdienst alarmieren

In Notfällen solltet Ihr stets den Notruf unter der 112 verständigen. (Symbolbild)
Grundsätzlich ist der ärztliche Bereitschaftsdienst auch während der Festtage unter der Rufnummer 116 117 (ohne Vorwahl) erreichbar.

In akuten, lebensbedrohlichen Fällen ist umgehend der Rettungsdienst unter 112 zu rufen!

TAG24 wünscht gute Besserung und dennoch frohe Weihnachten.

