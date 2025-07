Gamescom 2025: Potenziell größte Spiele-Messe "aller Zeiten"

Köln - Ob Fantasy-Welten, Weltraum-Abenteuer oder Actionspiele: Bei der diesjährigen Computerspiele-Messe Gamescom werden sich nach Einschätzung ihrer Veranstalter so viele Aussteller präsentieren wie noch nie.

Alles in Kürze

"Wir steuern auf die größte Gamescom aller Zeiten zu", so der Gamescom-Direktor. Zu den Ausstellern gehören die Gamesfirmen Tencent, Ubisoft, Bethesda und Xbox. Der Öffentlichkeit erstmals präsentiert wird etwa das Shooter-Spiel "Call of Duty: Black Ops 7" der US-Firma Activision.

Bis zum Start des Branchentreffs für Computer- und Videospiele am 20. August kommen noch weitere hinzu.

Der Andrang an Ausstellern war laut den Veranstaltern der Kölner Messe noch nie so groß wie in diesem Jahr. (Archivfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

Die größte Publikumsmesse für Computer- und Videospiele findet in diesem Jahr vom 20. bis 24. August in Köln statt. Das Leitthema lautet in diesem Jahr "Games - Perfekte Unterhaltung".

Eine Prognose für die Vor-Ort-Besucherzahl machte Manager Endres nicht, er sagte aber, dass der Andrang auf den Online-Ticketshop schon jetzt sehr hoch sei.

Die Gamingfans können neue Spiele ausprobieren, sich Shows ansehen oder sich an Ständen informieren.

Immer stärker zeigen sich inzwischen auch Streaminganbieter auf der Messe, die mit Filmen und Serien bekannt geworden sind und ihre Kundschaft inzwischen auch mit Games an sich binden wollen. Netflix, Disney+ und erstmals Paramount+ sind auf der Gamescom mit Ständen vertreten.