Kölner Zoll macht ekligen Fund: Tausende Vogelspinnen im Keks-Paket

Köln - Gruseliger Fund am Flughafen Köln/Bonn: In einem vermeintlichen Keks-Paket aus Vietnam entdeckten die Beamten 1500 Vogelspinnen - teils lebendig.

Alles in Kürze

1500 Spinnen in Kapseln fanden die Zollfahnder am Kölner Hauptbahnhof. © Hauptzollamt Köln

Wie der Kölner Zoll am Montag mitteilte, wollten die Zöllner vor drei Wochen ein Paket kontrollieren, das angeblich sieben Kilo Kekse enthalten sollte.

Doch schon beim Öffnen der Kiste kam den Zöllnern ein seltsamer Geruch entgegen, aber kein Krümel war zu sehen. Stattdessen: 1500 kleine Kunststoffdosen mit lebenden Vogelspinnen.

"Meine Kolleginnen und Kollegen am Flughafen werden zwar regelmäßig von verbotenen Paketinhalten aus aller Welt überrascht, aber dass sie in diesem Paket rund 1500 kleine Kunststoffbehälter mit jungen Vogelspinnen fanden, machte auch die Erfahrensten unter ihnen sprachlos", so Jens Ahland, Pressesprecher des Hauptzollamts Köln.