Dämpfer für deutsche KI-Hoffnung? DeepL streicht jede vierte Stelle

Köln - Das 2017 gegründete Kölner Start-up DeepL gilt bei Expertinnen und Experten als das bislang einzige auf KI-Anwendungen spezialisierte Unternehmen aus Deutschland, das mit großen Tech-Giganten wie Microsoft, Google oder OpenAI konkurrieren kann. Nun wird es neu aufgestellt.

DeepL-CEO Jarek Kutylowski begründet den Wegfall der rund 250 Stellen mit einer strukturellen Neuausrichtung des Kölner Start-ups. © BIG EVENT MEDIA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

"Heute reduzieren wir die Gesamtbelegschaft von DeepL um etwa 250 Stellen", schreibt Jarek Kutylowski, DeepL-Gründer und -CEO, am Donnerstag auf seinem LinkedIn-Profil. Bei insgesamt rund 1000 Beschäftigten bedeutet das, dass etwa jeder vierte Mitarbeiter bzw. jede vierte Mitarbeiterin gehen muss.

Diese Entscheidung sei ihm nicht leichtgefallen, betont Kutylowski. Sie sei aber bewusst getroffen worden, um das Start-up strukturell neu aufzustellen, damit man auch in Zukunft "ein weltweit führendes KI-Unternehmen" bleiben könne.

Kutylowski ist sich sicher, dass man kleinere Teams mit einem starken Fokus und klaren Zuständigkeiten brauche, um effektiv mit KI zu arbeiten, führt er aus.

"Das bedeutet weniger Hierarchieebenen, schnellere Entscheidungen und deutlich weniger Zeitaufwand für das Hin und Her, das große Teams ausbremst."