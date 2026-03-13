Licht am Ende des Tunnels? Keine betriebsbedingten Kündigungen mehr bei Ford

Das Kölner Ford-Werk steht schon seit einigen Jahren unter großem wirtschaftlichem Druck. (Archivfoto) © Oliver Berg/dpa

Es hätten sich mittlerweile rund 2100 Beschäftigte bereit erklärt, das Unternehmen freiwillig zu verlassen, sagte der IG-Metall-Sprecher bei Ford Köln, David Lüdtke, der Deutschen Presse-Agentur in Köln.

Weitere 800 Arbeitsplätze werden verlagert - sie sind in Unternehmensteilen, die an Investoren abgegeben werden solle, etwa der Werkzeugbau und der Druckguss. Hierzu läuft die Investorensuche planmäßig bis zum Sommer.

Der Personalbestand von Ford Köln schrumpft damit im Rahmen eines Sparprogramms, auf das sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer im vergangenen Sommer verständigt hatten, um 2900 Arbeitsplätze. Damit sei das Ziel des Programms eingehalten worden, so Lüdtke.

"Wir sind froh, dass sich genug Menschen freiwillig gefunden haben und härtere Maßnahmen nicht nötig sind." Zuvor hatte die "Kölnische Rundschau" berichtet.

Zusätzlich zu dem Sparprogramm hatte Ford kurzfristig noch knapp 1000 Jobs in der Produktion gestrichen, weil dort zum Jahresbeginn von einem Zwei-Schicht- auf einen Ein-Schicht-Betrieb umgestellt wurde. Grund war die maue Nachfrage nach Elektroautos. Auch dieses Vorhaben wurde umgesetzt.