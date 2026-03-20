Preiserhöhung beschlossen: Kölner Taxis künftig die teuersten in Deutschland

Köln - Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am Donnerstag eine Anpassung des Taxitarifs beschlossen. Für Fahrgäste heißt das, dass sie in der Domstadt künftig so tief in die Tasche greifen müssen wie in keiner anderen deutschen Großstadt.

Schon ab Juni gelten in Köln neue Preise für Taxis. (Symbolfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

Das zeigt eine Statistik, die der Stadtrat selbst veröffentlicht hat: Demnach kostet eine durchschnittliche Fahrt über sieben Kilometer inklusive vier Minuten Wartezeit in Köln künftig 27,60 Euro. Auf Platz zwei liegt München mit einem Preis von 27,40 Euro.

Am günstigsten sind Fahrten derweil mit 23,33 Euro in Frankfurt am Main.

Wie der Rat außerdem mitteilt, ist eine zweistufige Änderung des Kölner Taxitarifs geplant: Ab dem 1. Juni wird der Kilometerpreis den Angaben zufolge von 2,60 Euro auf 2,90 Euro angehoben. Zudem wird die Wartezeit auf 60 Cent (bisher: 50 Cent) erhöht.

Ab dem 1. März 2027 steigt die Grundgebühr von vorher 4,90 Euro auf 5 Euro und Kundinnen und Kunden müssen für ein Großraumtaxi einen Aufschlag von 7 Euro (vorher: 6 Euro) berappen. Daneben wird auch die Kilometerpauschale erneut um 10 Cent erhöht.