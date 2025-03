Ende einer Ära: Shell stoppt Kraftstoff-Produktion im Kölner Süden

Wesseling - Beim Energiekonzern Shell geht eine Ära zu Ende: In den kommenden Tagen will das Unternehmen die Rohölverarbeitung am Standort Wesseling bei Köln einstellen.

Über 70 Jahre lang wurden am Shell-Standort in Wesseling Kraft- und Heizstoffe hergestellt. Damit ist bald Schluss. © Stefanie Paul/dpa

Seit Inbetriebnahme der Raffinerie 1940 wurden dort Kraft- und Heizstoffe produziert - zunächst aus Kohle, später aus Rohöl, wie Shell Deutschland anlässlich einer Veranstaltung mitteilte.

Am Standort Godorf will Shell hingegen auch weiterhin Rohöl verarbeiten. Beide Standorte bilden zusammen den Shell Energy and Chemicals Park Rheinland, den größten Raffinerie-Standort Deutschlands.

Neues Herzstück des Werksteils Wesseling soll eine neue Anlage zur Produktion sogenannter Grundöle werden. Der Bau hat bereits begonnen.

Laut Shell kommen Grundöle in Schmierstoffen, in der Pharma- und Kosmetikindustrie sowie als Kühlflüssigkeit zum Einsatz. Die Produkte würden bei ihrer Nutzung in der Regel nicht verbrannt und verursachten so keinen oder nur einen geringen CO2-Ausstoß, betonte das Unternehmen.