Kölner Milchwerk vor Schließung! Das soll mit den 220 Beschäftigten passieren

Molkereikonzern Theo Müller will sein Kölner Werk schließen. (Archivfoto) © Stefan Puchner/dpa

Die Anlage werde Ende Oktober geschlossen, teilte das Unternehmen mit Sitz in Luxemburg am Mittwoch mit. Das Kölner Werk gehört erst seit kurzem zu Theo Müller, der Konzern hatte vom Konkurrenten Friesland Campina mehrere Standorte sowie die Markenrechte an Landliebe und Tuffi mit Wirkung zum April 2023 übernommen.

Allerdings hatte das Bundeskartellamt die Auflage gemacht, dass Theo Müller nicht alles übernimmt, sondern sich von Tuffi trennt. Das ist Firmenangaben zufolge bereits geschehen.

Dadurch aber sank die Auslastung des Kölner Milchwerks, wodurch wiederum die Standortschließung nach Darstellung des Managements unausweichlich wurde.

Finanzchef Marcus Almeling bezeichnete die Standortaufgabe als "bitter". Die Beschäftigten sollen Übernahmeangebote in anderen Konzernbereichen bekommen.