Millionen-Business Flughafen: Köln-Bonn lässt die Kasse klingeln

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Der Flughafen Köln-Bonn hat im Vorjahr ein ordentliches Millionen-Geschäft gemacht und den Gewinn in die Höhe schnellen lassen.

Von Wolf-Dietrich von Dewitz

Köln - Der Flughafen Köln-Bonn hat im Vorjahr ein sattes Millionen-Plus gemacht.

Am Flughafen Köln-Bonn kommen die Betreiber immer näher an das Niveau von vor der Corona-Pandemie 2020.
Am Flughafen Köln-Bonn kommen die Betreiber immer näher an das Niveau von vor der Corona-Pandemie 2020.  © Federico Gambarini/dpa

Laut neuesten Zahlen des Unternehmens habe der Gewinn bei 13,5 Millionen Euro gelegen und damit circa 0,8 Millionen Euro mehr als 2024.

Der Umsatz war um mehr als 80 Millionen Euro auf 444,2 Millionen Euro nach oben geschnellt. Das lag vor allem daran, dass der Flughafen die Passagierkontrollen inzwischen selbst übernommen hat. 

Für den Airport war es das vierte Gewinnjahr in Folge. In den Corona-Jahren hatte er tiefrote Zahlen verbucht, 2020 hatte der Verlust 31,1 Millionen Euro betragen und ein Jahr später 14,5 Millionen Euro. Danach ging es aufwärts.

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Der Flughafen Köln-Bonn kam im vergangenen Jahr auf 10,1 Millionen Passagiere, damit war er im Ranking der NRW-Airports hinter Düsseldorf auf Platz 2.

Der Flughafen der Landeshauptstadt kam auf 21 Millionen Passagiere. Andere Flughäfen in NRW wie Dortmund und Weeze (Niederrhein) haben deutlich weniger Passagiere. 

Das Jahresziel von 10,6 Millionen Passagieren verfehlte der Flughafen Köln/Bonn. Wichtig ist in Köln-Bonn zudem das Frachtgeschäft, dessen Volumen mit rund 840.000 Tonnen im vergangenen Jahr leicht unter den Vorjahren lag - 2024: 845.000 Tonnen und 2023 870.000 Tonnen.

Titelfoto: Federico Gambarini/dpa

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