Offiziell: Gamescom knackt 2026 diesen besonderen Rekord

Köln - Die Gamescom bricht weiter Rekorde! Die weltweit größte Messe für Computer- und Videospiele erreicht bei der diesjährigen Ausgabe eine nie dagewesene Marke.

Die Gamescom wird sich in diesem Jahr noch einmal selbst übertreffen. © Oliver Berg/dpa

Erstmals in der 17-jährigen Geschichte der Gamescom sei man Ende August vollständig ausgebucht.

Heißt: Aussteller könnten für das Event also keinen Messestand mehr erhalten. Das teilten die Veranstalter mit.

In den Vorjahren seien noch Stände zu buchen gewesen. "Immer mehr Unternehmen möchten an der Gamescom teilnehmen und ihre Community genau hier erreichen", sagt Gamescom-Direktor Tim Endres von der Koelnmesse.

Die Brutto-Ausstellungsfläche liegt unverändert bei 233.000 Quadratmetern. Darin enthalten sind auch Gänge und Freiflächen, die nicht vermietet sind. Die mit Messeständen belegte Ausstellungsfläche ist in der diesjährigen Auflage größer geworden. Eine Zahl hierzu wurde nicht genannt.

Im vergangenen Jahr kam die Gamescom auf 1568 Aussteller - wie viele es dieses Jahr sind, wird bislang nicht verraten. 2025 kamen rund 357.000 Besucherinnen und Besucher und damit 22.000 mehr als 2024. Der Rekord aus dem Jahr 2019 liegt bei 373.000 Besuchern.