Handelskammer schlägt wegen Brücken-Sperrung Alarm: "Können wir nicht hinnehmen"

Bonn/Köln - Die Bonner Nordbrücke über den Rhein musste am Mittwochnachmittag wegen struktureller Schäden am Tragwerk gesperrt werden. Die Handelskammer zu Köln (HWK) schlägt Alarm.

Die Nordbrücke in Bonn gilt als eine der wichtigsten Verkehrsachsen für die Region Köln/Bonn/Rhein-Sieg. (Archivfoto) © Thomas Banneyer/dpa

"Diese Nachricht der Vollsperrung der Bonner Nordbrücke bestätigt unsere schlimmsten Befürchtungen", betont Thomas Radermacher, Präsident der HWK, in einem Statement, das TAG24 vorliegt.

Sollte die Sperrung dauerhaft bestehen, seien die Verantwortlichen dazu angehalten, "den Neubau der Rheinquerung mit höchster Priorität voranzutreiben", so Radermacher, der eine Fertigstellung in den 2030er-Jahren "nicht hinnehmen" könne.

Laut der Handwerkskammer seien die Rheinbrücken in Köln und Bonn schließlich das "Rückgrat unserer Region", ohne die der Verkehr stillstehe und der wirtschaftliche Schaden immens sei.

Die Brücke ist Teil der A565 und gilt als die wichtigste Ost-West-Verbindung für die Region Köln/Bonn/Rhein-Sieg. Bereits seit Februar gilt hier ein Fahrverbot für Lkw mit einem Gewicht von über 7,5 Tonnen.