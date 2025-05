Streik rückt immer näher: Ford-Mitarbeiter wollen auf die Barrikaden gehen

Köln - Beim Kölner Ford-Werk rückt erstmalig ein harter Arbeitskampf in greifbare Nähe: 93,5 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder beim US-Autobauer haben sich dafür ausgesprochen.

Insgesamt 93,5 Prozent aller IG-Metall-Mitglieder im Kölner Ford-Werk haben sich für einen harten Arbeitskampf ausgesprochen. © Christoph Reichwein/dpa

Das ist das Ergebnis einer am Mittwoch durchgeführten Urabstimmung unter den IG-Metall-Mitgliedern, wie die Gewerkschaft am Donnerstagabend mitteilt.

Demnach seien die Ford-Arbeiter bereit, "von allen gewerkschaftlichen Mitteln, einschließlich Streiks" Gebrauch zu machen, um Forderungen für arbeitnehmerfreundliche Regelungen in einem neuen Sozialtarifvertrag Nachdruck zu verleihen.

Die Mindestzustimmung von 75 Prozent wurde damit deutlich übertroffen. Die Wahlbeteiligung habe bei 95,7 Prozent gelegen. "Die Leute im Betrieb stehen hinter uns", sagte der Sprecher der IG Metall bei Ford Köln, David Lüdtke.

Nach dem klaren Votum berät die Gewerkschaft nun ihr weiteres Vorgehen, in der kommenden Woche könnten Streiks folgen - in welchem Umfang, ist unklar. Bereits im März und April hatte es an dem Standort Warnstreiks gegeben. Die neuen Arbeitsniederlegungen dürften intensiver und hartnäckiger sein.