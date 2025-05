Verkaufszahlen gering, Stimmung am Boden: Bei Ford droht Historisches!

Köln - Der in der Kritik stehende Autobauer Ford hat nach Meinungen von Branchenexperten eine ziemlich düstere Zukunft vor sich.

In dieser Woche könnte es bei Ford zu einer historischen Maßnahme der Belegschaft kommen. © Oliver Berg/dpa

"Die Lage ist schlecht und die Perspektive noch schlechter", heißt es von Ferdinand Dudenhöffer (73), Direktor des Autoinstituts CAR.

"Ford ist im Pkw-Bereich zu klein, als dass es in Europa ertragreich arbeiten könnte - das ist jetzt so und das wird sehr wahrscheinlich auch künftig so sein."

Die Lage bei den Kölner Ford-Werken ist angespannt. Erstmals seit der Gründung 1930 könnte es in dieser Woche zu Streiks kommen, die sich gegen harte Sparpläne des Managements richten.

Laut Dudenhöffer stünde der Standort Köln daher vor einem gewaltigen Problem. Die verkauften Stückzahlen seien zu gering und die Personalkosten zu hoch. Ford verliere in Deutschland und Europa schon seit Langem Marktanteile.

Der Autobauer hat in Köln seine Europazentrale und zwei Werke, insgesamt sind dort 11.500 Menschen beschäftigt. 2018 waren es noch 20.000.