Kölner Polizei verbietet pro-palästinensische Versammlung auf dem Heumarkt

Laut Polizeipräsident Falk Schnabel (54) ist ein Verbot der geplanten pro-palästinensischen Versammlung auf dem Heumarkt unausweichlich. © Thomas Banneyer/dpa

"Versammlungsfreiheit ist in unserer Demokratie eines der höchsten Rechtsgüter", erklärte Polizeipräsident Falk Schnabel (54) am Freitag in einer Mitteilung. Ein Verbot sei daher nur bei erheblichen Gefahren für die öffentliche Sicherheit das letzte Mittel.

"Wir haben bei unserer fortlaufenden Prüfung nunmehr deutliche Anhaltspunkte für eine Verschärfung der Sicherheitslage gefunden, der auch mit weiteren Auflagen nicht wirksam begegnet werden kann", erläuterte er.

"Daher ist ein Verbot dieser Versammlung aus polizeilicher Sicht unausweichlich geworden."

Die Verbotsverfügung sei bereits zugestellt worden, eine verwaltungsrechtliche Überprüfung sei noch möglich.

Zugelassen ist hingegen eine pro-israelische Versammlung am Samstag auf dem Heumarkt. Die Kölner Polizei werde dort mit starken Kräften vertreten sein, um die Sicherheit der Teilnehmenden zu gewährleisten, heißt es in der Mitteilung.