Fahrbahnschaden legt KVB-Verkehr in Köln zeitweise lahm

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Wegen einer technischen Störung ist es am Sonntagvormittag in der Kölner Innenstadt zu massiven Einschränkungen im Stadtbahnverkehr gekommen.

Von Jonas Reihl

Köln - Wegen einer technischen Störung ist es am Sonntagvormittag in der Kölner Innenstadt zu massiven Einschränkungen im Stadtbahnverkehr gekommen.

Am Sonntag brauchten Bahnreisende in Köln zeitweise starke Nerven. (Symbolbild)
Am Sonntag brauchten Bahnreisende in Köln zeitweise starke Nerven. (Symbolbild)  © Oliver Berg/dpa

Wie die Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) mitteilen, war am Morgen ein Fahrbahnschaden im Bereich der Haltestelle "Poststraße" aufgetreten. Betroffen waren demnach die Linien 3, 4, 16 und 18.

Um die Beeinträchtigungen im Stadtbahnverkehr so gering wie möglich zu halten, legten die KVB umgehend Umleitungsstrecken fest.

Seit Mittag ist die Störung behoben, die KVB haben inzwischen Entwarnung gegeben.

Gleichzeitig warnt das städtische Unternehmen auf seiner Störungsseite allerdings davor, dass die Bahnen zurzeit noch in unregelmäßigen Zeitabständen verkehren.

"Wir werden die Bahnen schnellstmöglich wieder nach Fahrplan einsetzen", heißt es weiter.

Titelfoto: Oliver Berg/dpa

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