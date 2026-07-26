Fahrbahnschaden legt KVB-Verkehr in Köln zeitweise lahm
Köln - Wegen einer technischen Störung ist es am Sonntagvormittag in der Kölner Innenstadt zu massiven Einschränkungen im Stadtbahnverkehr gekommen.
Wie die Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) mitteilen, war am Morgen ein Fahrbahnschaden im Bereich der Haltestelle "Poststraße" aufgetreten. Betroffen waren demnach die Linien 3, 4, 16 und 18.
Um die Beeinträchtigungen im Stadtbahnverkehr so gering wie möglich zu halten, legten die KVB umgehend Umleitungsstrecken fest.
Seit Mittag ist die Störung behoben, die KVB haben inzwischen Entwarnung gegeben.
Gleichzeitig warnt das städtische Unternehmen auf seiner Störungsseite allerdings davor, dass die Bahnen zurzeit noch in unregelmäßigen Zeitabständen verkehren.
"Wir werden die Bahnen schnellstmöglich wieder nach Fahrplan einsetzen", heißt es weiter.
Titelfoto: Oliver Berg/dpa