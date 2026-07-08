Um Naherholungsgebiet besser anzubinden: KVB ändert Fahrplan während Sommerferien

Köln - Am 20. Juli starten endlich die Sommerferien in Köln . Pünktlich dazu haben die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) eine temporäre Anpassung in ihrem Fahrplan vorgenommen.

Durch die Anpassung des KVB-Fahrplans soll das Naherholungsgebiet in Köln-Rodenkirchen besser erreichbar sein. (Archivbild) © Thomas Banneyer/dpa

Wie das städtische Unternehmen mitteilt, wird die reguläre Strecke der Buslinie 135 in Rodenkirchen während den Sommerferien an den Wochenenden verlängert.

Die Fahrzeuge starten und enden dann nicht mehr an der Haltestelle "Uferstraße", sondern fahren bis zur Haltestelle "Campingplatz" weiter.

Durch die Maßnahme soll das Erholungsgebiet und der Campingplatz Rodenkirchen besser an den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen werden, so die KVB.

Die Änderung tritt am 18. Juli in Kraft und wird bis zum 30. August bestehen bleiben. Die Haltestelle "Uferstraße" wird hierfür auf die Uferstraße verlegt.