KVB sanieren ab Montag Haltestellen: Hier müssen Fahrgäste mit Einschränkungen rechnen
Köln - Die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) sanieren in den kommenden Wochen gleich zwei Haltestellen in der Stadt. Reisende müssen in diesem Zuge mit Einschränkungen rechnen.
Ab dem kommenden Montag (20. Juli) starten die Arbeiten an den Bahnsteigen der Haltestelle "Ensen Gilgaustraße" im Verlauf der Linie 7, wie das städtische Unternehmen mitteilt.
Bis voraussichtlich zum 2. September sollen hier unter anderem die Bahnsteigoberflächen inklusive des Blindenleitsystems erneuert und die Bahnsteigvorderkanten ausgebessert werden. Damit soll "die Sicherheit und der Komfort der Fahrgäste sowie die Barrierefreiheit" verbessert werden, berichten die KVB.
Weil in dieser Zeit ebenfalls eine Baumaßnahme auf der Deutzer Brücke geplant ist, wird der Betrieb der Linie 7 im Rechtsrheinischen unterbrochen. Fahrgäste können als Alternative den Ersatzbusverkehr entlang der Strecke nutzen, müssen dafür aber mehr Reisezeit einplanen.
Ebenfalls vom 20. Juli bis zum 2. September ist darüber hinaus die Sanierung der Haltestelle "Bayenthalgürtel" geplant. Hier wird jeweils von 7 bis 17 Uhr gearbeitet.
Während der Bauarbeiten findet in Fahrtrichtung Innenstadt kein Fahrgastwechsel statt. Die Bahnen der Linien 16 und 17 durchfahren die Haltestelle demnach ohne Halt. "Die Fahrgäste können stattdessen die benachbarten Haltestellen 'Schönhauser Straße' und 'Heinrich-Lübke-Ufer' nutzen", betonen die KVB.
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