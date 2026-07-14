KVB sanieren ab Montag Haltestellen: Hier müssen Fahrgäste mit Einschränkungen rechnen

Köln - Die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) sanieren in den kommenden Wochen gleich zwei Haltestellen in der Stadt. Reisende müssen in diesem Zuge mit Einschränkungen rechnen.

Die Bauarbeiten an den Haltestellen "Bayenthalgürtel" und "Ensen Gilgaustraße" starten am kommenden Montag. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa

Ab dem kommenden Montag (20. Juli) starten die Arbeiten an den Bahnsteigen der Haltestelle "Ensen Gilgaustraße" im Verlauf der Linie 7, wie das städtische Unternehmen mitteilt.

Bis voraussichtlich zum 2. September sollen hier unter anderem die Bahnsteigoberflächen inklusive des Blindenleitsystems erneuert und die Bahnsteigvorderkanten ausgebessert werden. Damit soll "die Sicherheit und der Komfort der Fahrgäste sowie die Barrierefreiheit" verbessert werden, berichten die KVB.

Weil in dieser Zeit ebenfalls eine Baumaßnahme auf der Deutzer Brücke geplant ist, wird der Betrieb der Linie 7 im Rechtsrheinischen unterbrochen. Fahrgäste können als Alternative den Ersatzbusverkehr entlang der Strecke nutzen, müssen dafür aber mehr Reisezeit einplanen.

Ebenfalls vom 20. Juli bis zum 2. September ist darüber hinaus die Sanierung der Haltestelle "Bayenthalgürtel" geplant. Hier wird jeweils von 7 bis 17 Uhr gearbeitet.