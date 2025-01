KVB feiern Rekordjahr: So viele Fahrten mit Leihrädern wurden 2024 gezählt

Köln - Nie zuvor haben die Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) so viele Fahrten mit Leihrädern registriert wie im vergangenen Jahr.

Den plötzlichen Anstieg des Interesses führen die KVB unter anderem darauf zurück, dass das Angebot in den vergangenen Jahren immer weiter ausgebaut wurde.

Zudem gibt das Unternehmen an, dass Nutzerinnen und Nutzer im Schnitt etwa 1,7 Kilometer mit den Leihrädern zurücklegen.

Damit seie die Domstadt im Hinblick auf die Performance der Räder neben Polens Hauptstadt Warschau europäischer Spitzenreiter, so der Sprecher.

So gibt es neben den sogenannten Flexzonen, in denen die Räder auch außerhalb einer Station abgegeben werden können, inzwischen über 150 feste Abgabestationen im Kölner Stadtgebiet. Zudem lassen sich die Leihräder teilweise auch in Nachbarstädten zurückgeben.