Summerjam in Köln: KVB verstärken Betrieb zu Festivalgelände

Köln - Am kommenden Wochenende findet die 39. Ausgabe des Summerjam-Festivals am Fühlinger See in Köln statt. Die KVB verstärken dafür ihr Angebot.

Um allen Festivalgästen eine möglichst komfortable Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Summerjam-Festivalgelände am Fühlinger See zu ermöglichen, setzen die KVB unter anderem auf den Einsatz von Gelenkbussen. (Symbolbild) © Christoph Seelbach/Kölner Verkehrs-Betriebe AG

Zwar fahren die Buslinien 120, 121 und 122 nach ihrem normalen Fahrplan. Allerdings werden auf der Strecke vom 3. Juli bis zum 5. Juli ganztägig Gelenkbusse eingesetzt, die Fahrgästen und Mitarbeitern mehr Platz bieten und so eine komfortable An- und Abreise ermöglichen sollen.

Daneben bietet der Summerjam-Veranstalter in Zusammenarbeit mit den KVB bereits von Mittwoch (1. Juli) einen Shuttlebus-Service zwischen der Stadtbahn- und S-Bahn-Haltestelle "Chorweiler" und dem Festivalgelände an.

Ein- und Ausstieg ist an Bahnsteig D des Busbahnhofs am Turkuplatz, angefahren werden die ausgewiesenen Parkplätze (P1 bis P5) sowie die reguläre Haltestelle "Seeberg". Insgesamt sind hierfür bis zu drei Gelenkbusse gleichzeitig im Einsatz.

Darüber hinaus wird ein Parkplatz-Shuttle angeboten, der die genannten Parkplätze mit der Haltestelle "Seeberg" verbindet. Die Shuttle-Busse fahren zum Teil auch als Express-Shuttle mit Anbindung der Haltestelle "Bergheimer Weg" und als Nord-Shuttle mit Anbindung eines Parkplatzes der Firma Ford an der Marconistraße.