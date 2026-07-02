Umzug sorgt für Fahrplanänderungen der KVB: So kommst Du trotzdem zur CSD-Parade

Köln - Wegen der CSD-Parade am Sonntag (5. Juli) verstärken die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) den Fahrplan.

Insbesondere rund um die Deutzer Brücke müssen KVB-Fahrgäste während der CSD-Parade am Sonntag mit Einschränkungen rechnen. (Archivbild) © Oliver Berg/dpa

Die Stadtbahnen des städtischen Unternehmens fahren zwar größtenteils nach dem Sonntagsfahrplan. Wie die KVB allerdings mitteilen, wird der Betrieb der Stadtbahn-Linie 1 von 11 Uhr bis 17 Uhr zwischen den Haltestellen "Junkersdorf" und "Neumarkt" verstärkt.

Daneben setzt das Unternehmen auf eine "E"-Linie, die die Stadtbahnen zwischen den Haltestellen "Niehl Sebastianstraße" und "Koelnmesse" unterstützen soll.

Auch im Busverkehr wird es Änderungen geben. So werden Fahrzeuge der Linien 136 und 146 zwischen 12 Uhr und 17 Uhr stadteinwärts ab der Haltestelle "Moltkestraße" über eine Ersatzhaltestelle zunächst zum "Rudolfplatz" geführt, ehe sie nach einer Umleitung über den Habsburger Ring und die Lindenstraße wieder über ihren regulären Weg in Richtung stadtauswärts fahren. Die Haltestelle "Neumarkt" entfällt in dieser Zeit komplett.

Hinzu kommt, dass die Ersatzbusse der Linie 101 von 8 Uhr bis 18 Uhr auf dem gesamten Linienweg bis zur Haltestelle "Koelnmesse" eingestellt werden.