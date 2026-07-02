Umzug sorgt für Fahrplanänderungen der KVB: So kommst Du trotzdem zur CSD-Parade
Köln - Wegen der CSD-Parade am Sonntag (5. Juli) verstärken die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) den Fahrplan.
Die Stadtbahnen des städtischen Unternehmens fahren zwar größtenteils nach dem Sonntagsfahrplan. Wie die KVB allerdings mitteilen, wird der Betrieb der Stadtbahn-Linie 1 von 11 Uhr bis 17 Uhr zwischen den Haltestellen "Junkersdorf" und "Neumarkt" verstärkt.
Daneben setzt das Unternehmen auf eine "E"-Linie, die die Stadtbahnen zwischen den Haltestellen "Niehl Sebastianstraße" und "Koelnmesse" unterstützen soll.
Auch im Busverkehr wird es Änderungen geben. So werden Fahrzeuge der Linien 136 und 146 zwischen 12 Uhr und 17 Uhr stadteinwärts ab der Haltestelle "Moltkestraße" über eine Ersatzhaltestelle zunächst zum "Rudolfplatz" geführt, ehe sie nach einer Umleitung über den Habsburger Ring und die Lindenstraße wieder über ihren regulären Weg in Richtung stadtauswärts fahren. Die Haltestelle "Neumarkt" entfällt in dieser Zeit komplett.
Hinzu kommt, dass die Ersatzbusse der Linie 101 von 8 Uhr bis 18 Uhr auf dem gesamten Linienweg bis zur Haltestelle "Koelnmesse" eingestellt werden.
Spezielles CSD-Ticket der KVB schon jetzt erhältlich
Darüber hinaus weisen die KVB Fahrgäste schon jetzt darauf hin, dass es insbesondere zwischen 11.30 Uhr und 15.30 Uhr rund um die Deutzer Brücke aufgrund des hohen Zuschaueraufkommens zu Einschränkungen im Betrieb der Stadtbahn-Linien 1 und 9 kommen kann.
Zudem empfiehlt das städtische Unternehmen den CSD-Gästen, für ihre Reise nach Köln und ihre Fahrten innerhalb der Domstadt das CSD-Ticket zu nutzen. Es gilt von Freitag (3. Juli, 14 Uhr) bis Montag (6. Juli, 3 Uhr) im gesamten Rheinlandnetz. Das CSD-Ticket kostet 24 Euro und ist bereits jetzt als HandyTicket in der KVB-App oder Online-Ticket auf www.vrs-ticketshop.de erwerbbar.
Für Fahrten in Köln und für die An- und Abreise, speziell über den Geltungsbereich des CSD-Tickets hinaus, kann daneben auch das Deutschlandticket genutzt werden. Dieses gilt jedoch – genauso wie das CSD-Ticket – lediglich in den Bussen und Bahnen des Nahverkehrs, was vor allem bei der An- und Abreise mit der Eisenbahn zu beachten ist.
Die CSD-Parade startet am Sonntag um 11.30 Uhr. Der Zugweg führt aus Deutz kommend über die Deutzer Brücke, den Heumarkt, durch die Schildergasse, entlang des Neumarktes, über die Mittelstraße, den Hohenzollernring, die Magnusstraße und Zeughausstraße bis zum Andreaskloster in der Nähe des Doms.
Titelfoto: Bildmontage: Oliver Berg/dpa, Wolfgang Kumm/dpa